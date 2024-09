Voglia di sinistra in Toscana, a Empoli si riuniscono liste per un coordinamento regionale: "Alternativi a cdx e csx"

La notizia era nell'aria della politica toscana fin da dopo le elezioni comunali dello scorso giugno, ma adesso il dado pare tratto: si riunirà a Empoli, il prossimo 7 settembre, alle ore 10, al circolo di Santa Maria, un incontro tra "liste e coalizioni di sinistra, alternative al centrodestra e al centrosinistra, per coordinarsi a livello regionale su un programma comune" in vista delle prossime Regionali, questo quanto si legge in una nota.

La scelta di Empoli, forse, non è un caso: proprio qui, infatti, una di queste "liste e coalizioni di sinistra", quella guidata da Leonardo Masi, è riuscita nell'impresa di portare per la prima volta nella sua storia a ballottaggio il sindaco indicato da PD e AVS. A poche ore dalla sconfitta del ballottaggio lo stesso Masi aveva fatto intendere in una nota che quel progetto civico di sinistra aveva lo sguardo più lungo dei confini della città.

Sono proprio i "risultati impensabili" come quelli di Empoli, ad aver finalmente posto una "questione di sinistra" nella Regione, ossia la possibilità di uno spazio elettorale da riempire tra Csx e Cdx: "Tra il 2023 e il 2024 - si legge nella nota - i risultati ci parlano di una significativa e diffusa affermazione di liste e coalizioni in questo spazio. Campi Bisenzio, Borgo San Lorenzo e Rosignano le vedono vincere, a Empoli arrivano al ballottaggio. Anche nei Comuni capoluoghi si conferma la presenza di esperienze che negli anni hanno lavorato quotidianamente nei Consigli comunali, come in tanti altri enti locali della Toscana. Sono risultati impensabili se si rimuovono i percorsi trasparenti di partecipazione, l'impegno alla restituzione di chi entra nelle istituzioni e la credibilità fondata su una coerenza dei programmi, frutto di ascolto e elaborazione collettiva."

L'appello diramato oggi è stato firmato ad oggi da 28 consiglieri comunali di tutta la Toscana, ed è composto per lo più da esponenti del mondo civico di sinistra, ma ci sono anche esponenti di progetti più prettamente politici e di partiti, come Rifondazione Comunista e M5S.

Forte la rappresentanza dell'Empolese Valdelsa (9 firmatari da Empoli, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci), che dimostra la centralità, ovviamente geografica, ma anche politica, del territorio in questa esperienza. Proprio nell'Empolese sono diverse le esperienze di questo tipo che alle scorse elezioni si sono mobilitate oltre a Empoli, da Montelupo è Partecipazione a L'è tutta da rifare di Cerreto Guidi, Viviamo Capraia e Limite o l'esperienza di 'In Comune per Vinci, fino all'elezione a sindaco di Sergio Marzocchi.

Nella nota si tenta anche di dare un contenuto a quell'etichetta generica di "liste e coalizioni di sinistra", dall'ambiente al no alla Multiutility e alle privatizzazioni, dalle politiche pubbliche all'emergenza sociale: "Sentiamo forte l'esigenza di incontrarci e coordinare al meglio quanto ci accomuna e le lotte quotidiane che portiamo avanti nei singoli territori, a partire da alcune questioni sempre più dirimenti su cui invece centrosinistra e centrodestra anche in Toscana vanno avanti insieme: dai progetti di militarizzazione del territorio a sostegno di una economia di guerra alle grandi opere che si vogliono realizzare dalla costa alla piana fiorentina. Ma non solo. Pensiamo che occorra proseguire e rilanciare in tutti i Comuni una grande mobilitazione contro la privatizzazione dei servizi essenziali ribadendo un chiaro no alla Multiutility, ridefinendo politiche pubbliche per la gestione del piano dei rifiuti e il trasporto pubblico. L'emergenza sociale a partire dal diritto all'abitare, alla salute, a quello del lavoro, e il contrasto alla emergenza climatica, fondato sul consumo zero di suolo, sono pilastri dell'azione quotidiana che portiamo avanti e su cui occorre un salto di qualità".

I risultati toscani delle scorse amministrative, e in particolare i risultati non troppo brillanti ma certamente non negativi del PD, forse non sono in grado di dirci se esista o meno lo spazio per un'alternativa a sinistra. Indicativo, peraltro, il fatto che il termine "civico" non appia all'interno del comunicato, sintomo che il movimento, che pur ha una forte rappresentanza di progetti civici tra i firmatari, vuole dare una connotazione identitaria chiara a sinistra. Insomma, c'è una nuova voglia di sinistra in Toscana?

Il progetto, sembra evidente, mira ad offrire una rappresentanza a chi a votare non va più, o a quell'elettorato 'scontento' del PD, ma che si tura il naso per non lasciar vincere la destra. Uno spazio politico che certamente esiste, ma di cui l'entità resta una scommessa politica su cui puntare da qui alle prossime Regionali. Per ora tutto passa da Empoli, con vista sulle Regionali 2025.

Prime adesioni pervenute:

Ilaria Antonelli, consigliera comunale Montelupo è Partecipazione, Montelupo Fiorentino

Ciccio Auletta, consigliere comunale Diritti in comune, Pisa

Veronica Bagni, consigliera comunale Filo Rosso, San Miniato

Valentina Barale, candidata a sindaco Primo Polo, Livorno

Luigi Barbugli, consigliere comunale Borgo in comune, Borgo San Lorenzo.

Fabrizio Callaioli, consigliere comunale prc-cinque stelle, , Piombino

Enrico Carpini, consigliere comunale Ora!, Barberino di Mugello

Brian Ceccherini, consigliere comunale Campi a sinistra, Campi Bisenzio

Loriano Checcucci, consigliere comunale Partito Rifondazione comunista, Poggibonsi

Denise Ciampi, consigliera comunale Pontedera a sinistra, Pontedera

Sabrina Ciolli, consigliera comunale Buongiorno Empoli - Siamo Empoli, Empoli

Gabriel Cordero, consigliere comunale L'è tutta da rifare, Cerreto Guidi

Sandrine Courtes, consigliere comunale Viviamo Capraia e Limite Guicciardo Sindaco, Capraia e Limite.

Guicciardo Del Rosso, consigliere comunale Viviamo Capraia e Limite Guicciardo Sindaco, Capraia e Limite

Dario Filippi, consigliere comunale prc-movimento 5 stelle, Piombino

Davide Samuele Franchi, consigliere comunale Rosignano nel cuore, Rosignano

Arianna Lombardi consigliera comunale Camaiore Popolare, Camaiore (LU)

Sergio Marzocchi, sindaco di Gambassi Terme

Leonardo Masi, consigliere comunale Buongiorno Empoli- Siamo Empoli, Empoli

Giulia Masini, consigliera comunale Borgo in comune, Borgo San Lorenzo,

Paola Nardi, consigliera comunale Ora!, Barberino di Mugello

Dmitrj Palagi, consigliere comunale Sinistra Progetto Comune, Firenze

Daniele Palmieri, consigliere comunale Bene comune, Porto Ferraio, Isola d’Elba

Pietro Panciatici, consigliere comunale Buongiorno Livorno, Livorno

Francesco Polverini, consigliere comunale Montelupo è Partecipazione, Montelupo Fiorentino

Giuseppe Pandolfi, consigliere comunale In comune per Vinci, Vinci

Samira Sabana, consigliera comunale Ora!, Barberino di Mugello

Rigoletta Vincenti, consigliera comunale Uniti a sinistra con Vincenti, Carrara

Per adesioni invia una mail a: coordinamento.eletti.toscana@gmail.com

Giovanni Mennillo