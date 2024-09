Colpo in pizzeria, ladri rubano bottiglie di vino, champagne e tablet

Furto in una pizzeria: i ladri sono fuggiti con cellulari, tablet e vini. L'incidente è avvenuto in via Spontini, nel quartiere San Jacopino a Firenze, durante la notte tra mercoledì 4 e giovedì 5.

A segnalare il furto è stato il comitato dei cittadini attivi di San Jacopino. Secondo quanto riportato, i ladri, dopo aver forzato il bandone e la porta laterale, si sono introdotti nel locale, rubando circa venti euro e diverse bottiglie di vino, spumante e champagne. Mercoledì, essendo giorno di chiusura, il titolare era passato in tarda serata solo per sistemare la legna nel forno.

È stata la proprietaria di un bar adiacente alla pizzeria a dare l’allarme la mattina seguente. All'interno, mancavano vini, coltelli e due casse acustiche, e l’ufficio era completamente a soqquadro. Il proprietario ha poi sporto denuncia presso i carabinieri.

"La situazione di degrado e insicurezza persiste," dichiara Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato, in una nota, "speriamo che, dopo l'ultima riunione del Cosp, vengano intensificati i controlli anche a San Jacopino, dato che i problemi si sono aggravati per la mancanza di presenza delle forze dell'ordine." Gianfaldoni ritiene che le decisioni prese durante l'ultima riunione del Cosp siano un buon punto di partenza e ringrazia la prefetta di Firenze e la sindaca Sara Funaro, auspicando una futura collaborazione concreta.