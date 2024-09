Vinci festeggia lo sport: tchoukball, skate, hockey e non solo

In campo 27 fra società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno base nel Comune di Vinci e nei Comuni limitrofi, e che si spostano sul territorio locale, regionale e nazionale e in certi casi sconfinano anche per delle competizioni continentali ed extracontinentali.

Dagli sport più conosciuti e praticati a livello locale come il calcio, l'atletica, il tennis e la danza, passando per altre discipline agonistiche, meno note, ma altrettanto avvincenti, come il tchoukball o il dodgeball, o ancora lo skate board e l'hockey su pista, per esempio.

E poi il rugby, la danza acrobatica, il padel, con gli esponenti di ogni società sportiva pronti a far provare la propria attività a chiunque sia interessato.

"La Giornata dello Sport celebra lo spirito sportivo e la passione della nostra comunità in un evento arrivato ormai alla sua ventesima edizione - commenta Giulio Vezzosi, assessore allo sport del Comune di Vinci -. Un'occasione unica per riunire sportivi di tutte le età, famiglie e appassionati, in una giornata all'insegna del divertimento, della competizione sana e del benessere. Una giornata di promozione delle attività sportive in cui chiunque vorrà partecipare potrà essere spettatore e protagonista, per vivere insieme l'energia positiva dell’attività sportiva. La Giornata dello Sport non è solo un momento di incontro, ma anche un'opportunità per promuovere l'importanza dell'attività fisica e dello stile di vita sano, perché lo sport è prima di tutto benessere, cultura ed educazione”.

Queste le 27 società che parteciperanno alla manifestazione: Accademia Scherma Empoli, Accademia Wing Tsun Empoli – Centro di autodifesa, Bunny Club asd, Candela asd, Centro Taekwondo Empolese asd, Giovani Calcio Vinci asd, Swarm Dodgeball asd, Urme Rugby asd, Atletica Vinci, Canottieri Limite, Creativondoro asd, Dance Flow asd, Empoli Tennis School asd, Hockey Empoli, Judo Kodokan Empoli asd, Tennis Vinci asd, Polisportiva Coop Empoli asd, Saltavanti, Sci Club, Scuola di Danza Zephyr asd, Uce Empolese, Uisp, Us Limite e Capraia, Use Basket, Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, Wallers Empoli asd, Youth for Christ Italia.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 22 settembre 2024.