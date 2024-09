Quattro giorni dedicati al Sacrificio dei Martiri di Fiesole 'a 80 Anni dal Sacrificio'

Quattro giorni dedicati al Sacrificio dei Martiri di Fiesole, dal 10 al 12 settembre, tra cinema, musica e cerimonia solenne.

Un ricordo solenne, per l’80° anniversario della morte dei tre carabinieri Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti che, vicini alla Lotta di Resistenza, si consegnarono e furono fucilati dai nazisti, risparmiando così le vite di dieci civili.

Quest’anno, in occasione dell’80° anniversario, a Fiesole si terranno le celebrazioni in forma solenne organizzate dall’Arma in collaborazione con Musart e con il Comune. Celebrazioni che avranno il loro momento centrale nell’evento di giovedì 12 settembre al Teatro Romano alle 20.30: “I Martiri Di Fiesole: a 80 Anni dal Sacrificio”, ideato dall’attore, compositore e pianista Hershey Felder.

Un concerto-evento, con la Banda dell’Arma dei Carabinieri diretta dal Maestro Massimo Martinelli, con l’Orchestra della Scuola di Musica di Fiesole diretta dal Maestro Edoardo Rosadini e il Coro della Cappella Musicale di Firenze diretta dal Maestro Michele Manganelli. Una serata dedicata alle Istituzioni e alle Autorità, che l’Arma dei Carabinieri ha pensato proprio per celebrare i propri valori.

La sera di giovedì 11 settembre, sempre alle 20,30, saranno i cittadini di Fiesole e gli studenti delle scuole superiori, a poter godere dell’evento, con una Prova Generale in forma gratuita ma su prenotazione al link indicato di seguito: https://www.ticketone.it/eventseries/i-martiri-di-fiesole-3718540/?affiliate=PI3

E sempre dedicato alla cittadinanza, con un occhio particolare alle scuole, sarà l’evento organizzato per venerdì 10 settembre, quando al Teatro di Fiesole, sempre gratuitamente, sarà proiettato il film "A Testa Alta: I Martiri di Fiesole” di Maurizio Zaccaro https://www.ticketone.it/eventseries/a-testa-alta-3718538/?affiliate=PI3

Venerdì 13 settembre, infine, alle 10.00, la tradizionale Cerimonia Istituzionale con la deposizione della corona al parco della Rimembranza, davanti al monumento dedicato ai tre Martiri dallo scultore Marcello Guasti, e la funzione religiosa alla Cattedrale.

“Il sacrificio dei tre Martiri – dice il Sindaco Cristina Scaletti – è un momento importante nella storia della Resistenza fiesolana, per questo come Amministrazione abbiamo volentieri offerto il nostro sostegno all’Arma per organizzare al meglio questo grande evento celebrativo, che soprattutto per il 12 settembre, accoglierà molte Istituzioni e Autorità civili e militari. Mi auguro che tante fiesolane e tanti fiesolani raccolgano l’invito alla prova generale gratuita dell’11 settembre, perché quello dei tre Martiri di Fiesole è un capitolo importante della storia dell’Antifascismo fiesolano e l’occasione di vederlo celebrato così, nel nostro Teatro Romano, attraverso l’arte e la cultura che sono cifra distintiva del nostro territorio, è davvero una bella opportunità.”



Un evento che, proprio per la sua rilevanza e per le numerose autorità invitate a partecipare, comporterà qualche modifica sul fronte traffico e parcheggi, come spiega il Sindaco Cristina

Scaletti: “Inevitabilmente, per il 12 settembre ci sarà qualche disagio per i parcheggi, perché per questioni di sicurezza ci sarà bisogno di spazi dedicati per le Autorità presenti. Chiediamo alle persone un po’ di pazienza e proprio per limitare i disagi, abbiamo stabilito per l’intera via Portigiani la sosta gratuita per i fiesolani muniti di contrassegno per la zona F, che potranno parcheggiare anche lì, oltre che in piazza del Mercato e nei parcheggi tra piazza Garibaldi e via Gramsci.”

Un piano per il traffico che prevede anche l’istituzione, dalle 19.00, del senso unico a scendere lungo via XXVAprile, lungo la quale saranno parcheggiate le auto di servizio delle autorità militari. Saranno riservati per le autorità, quindi con divieto di sosta a partire dalle 17.30 fino alle 24.00, il parcheggio privato del Seminario, quelli della zona Artigianale e tutti gli stalli in piazza Mino, compresi quelli sul lato della Cattedrale e quelli adiacenti la sede comunale. Sarà, invece, istituito il divieto di sosta nel parcheggio di via Dupré dalle ore 9.30 del mattino, fino alle 24.00.