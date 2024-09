Cambio al vertice dei carabinieri di Pontedera: nuovo incarico per Tenente Colonnello Carmine Gesualdo

Il Tenente Colonnello Carmine Gesualdo ha lasciato il comando della Compagnia dei Carabinieri di Pontedera per assumere un nuovo incarico presso il Comando Provinciale di Firenze. In occasione del suo trasferimento, il Comandante Provinciale di Pisa, Colonnello Mauro Izzo, ha organizzato una cerimonia presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa, dove ha salutato Gesualdo alla presenza dei colleghi, ringraziandolo per il lavoro svolto e augurandogli successi futuri.

Gesualdo è stato al comando della Compagnia di Pontedera dal settembre 2019, e durante questo periodo ha coordinato importanti operazioni come: "DRUG'S CLUB", mirata alla lotta contro il traffico di stupefacenti, "DOPPIO GIOCO", un'operazione contro lo spaccio di droga e le estorsioni, "ORIENTE", finalizzata al contrasto del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione.

Uno degli eventi di maggior rilievo sotto il suo comando è stato l’arresto di un uomo il 14 ottobre 2023, accusato di tentato omicidio nei confronti della sua ex compagna.

Prima di lasciare il comando, Gesualdo ha espresso il suo ringraziamento al Comandante Provinciale, al personale della Compagnia dei Carabinieri di Pontedera, alla Magistratura locale, alle Autorità di Pubblica Sicurezza della Provincia di Pisa e alle altre autorità locali per il supporto e l'accoglienza ricevuta negli anni di servizio.