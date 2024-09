Alfredo Boglio firma con Estra Pistoia Basket

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver firmato per il campionato in corso, con opzione per la stagione 2025/26, il playmaker italiano Alfredo Boglio che, fin dal primo giorno di allenamenti, era aggregato col resto della squadra.

Nato a Novara l’11 febbraio 2003, playmaker di 190cm per 77kg, ha iniziato a giocare a pallacanestro con l’OM Trecate per poi passare, a 12 anni, nel settore giovanile dell’Olimpia Milano dove vi rimane fino all’età di 15 anni quando si trasferisce alla Stella Azzurra Roma. Dal 2020 passa al College Borgomanero e, nel 2020/21, fa il suo debutto fra i senior in Serie B con Oleggio Basket scendendo in campo per otto volte con 3.8 punti e 2.1 rimbalzi di media. L’esplosione definitiva è nel 2021/22, proprio con Borgomanero sempre in Serie B: in 27 partite disputate, quasi 14 punti di media a referto col 42% da 2 e il 79% ai liberi ai quali aggiunge ben 4.5 assist ad allacciata di scarpe. Prestazioni che gli valgono il debutto in A2, con la chiamata della Juvi Cremona: 21 match giocati con 16′ di media di utilizzo segnando 3.7 punti di media.

Nella passata stagione, invece, la possibilità di tentare l’esperienza americana in Ncaa con la squadra di Robert Morris University di Pittsburgh dove, complessivamente, scende in campo in undici occasioni. In estate la decisione di tornare in Italia con la chiamata di Estra Pistoia per la pre-season. Per lui anche una bella avventura con la Nazionale Under20, protagonista nell’Europeo del 2023 chiuso al nono posto. Alfredo Boglio indosserà la maglia numero 12.

“A Pistoia mi son trovato bene sin dal primo giorno di raduno – afferma Alfredo Boglio – ogni giorno è davvero un piacere venire in palestra e credo si stia creando un bel gruppo grazie anche ai ragazzi che già facevano parte della squadra negli scorsi anni. Non posso fare altro che ringraziare la società per la grande opportunità che mi sta dando e non vedo l’ora di dare il massimo per questa città”.

“Alfredo Boglio è un buon giovane giocatore e ci piacciono le sue potenzialità per il futuro suo e della squadra – aggiunge il coach di Estra Pistoia Basket, Dante Calabria – avrà l’opportunità di migliorare di settimana in settimana durante gli allenamenti e di mettersi alla prova per continuare a salire di livello. Devo dire che sono molto felice di averlo con noi a disposizione per il resto della stagione”.

Fonte: Comunicazione e Stampa A.S. Pistoia Basket 2000