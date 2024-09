Campionati Italiani Under14 tennis: Zeno Roveri vince nel doppio

Zeno Roveri del Tennis Giotto è campione d’Italia nel doppio. Il successo è arrivato ai Campionati Italiani Under14 di Roma al termine di una settimana ricca di soddisfazioni dove il giovane atleta nato nel 2010, accompagnato dal maestro Giovanni Ciacci, ha prima centrato la semifinale nel singolo e poi ha festeggiato il suo primo scudetto tricolore con Daniel Frasconi del Tennis Club Terranova Olbia.

Questa coppia, già in campo insieme in alcuni tornei internazionali e già vittoriosa al torneo Tennis Europe Junior Tour di Pavia, ha trovato ora ulteriore consacrazione con un cammino impeccabile dove non ha perso nemmeno un set nei cinque incontri disputati e dove ha superato nell’atto decisivo Sebastiano Mantovani della Pro Parma e Mattia Autorino dell’Accademia Tennis Napoli con il punteggio di 6-2 e 6-4. Un bel risultato è arrivato anche dai Campionati Italiani Individuali dove Roveri, in un tabellone con ottantuno coetanei da tutta la penisola, ha fermato la propria corsa solo in semifinale.

L’atleta del Tennis Giotto, in campo come testa di serie n.6, è riuscito a superare quattro turni e si è arreso a un passo dalla finale in un incontro particolarmente combattuto ed equilibrato contro Giorgio Ghia del Tc Milano Bonacossa che si è poi laureato campione d’Italia.

«La vittoria del titolo italiano nel doppio e la semifinale nel singolo - commenta Alessandro Caneschi, responsabile del settore agonistico del Tennis Giotto - sono il giusto traguardo del cammino di crescita sportiva vissuto da Roveri che, con sacrifici e con passione, è riuscito a consolidarsi tra gli atleti di maggior interesse nazionale, arricchendo un 2024 dove sta ben figurando e trovando soddisfazioni anche a livello internazionale nel circuito Tennis Europe».

Il Tennis Giotto è sceso in campo ai campionati italiani giovanili con un numeroso gruppo di atleti che, nelle diverse categorie, erano riusciti a centrare i pass per le finali nazionali e a vivere le emozioni di incrociare le racchette con alcuni dei migliori coetanei del panorama nazionale. Un positivo cammino è stato vissuto nell’Under14 femminile da Gaia Donati che è riuscita a raggiungere la semifinale nel doppio e che, nel singolo, ha dimostrato il proprio valore con una serie di vittorie che si è interrotta solo ai quarti di finale.

Gli altri atleti del circolo aretino scesi in campo ai campionati italiani sono stati, infine, Vittoria Milesi nell’Under11 a Bari, Enrico Palumbo nell’Under12 a Milano, Brando Andreani, Pietro Bramanti e Bianca Vannelli nell’Under14 a Roma.

Fonte: Tennis Giotto