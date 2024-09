Elezioni provinciali: presentata la lista del PD di Prato

Si avvicinano le elezioni del 29 settembre, giorno in cui sindaci e consiglieri comunali in carica saranno chiamati a rinnovare il consiglio provinciale di Prato, oggi guidato da Simone Calamai, riconfermato primo cittadino di Montemurlo nelle elezioni dell’8 e 9 giugno. In vista di questo appuntamento, le forze politiche progressiste si presentano per la prima volta unite attorno alla lista ‘Centrosinistra per la Provincia di Prato’.

“Questa lista - dichiara Marco Biagioni, segretario PD Prato - è frutto del metodo che abbiamo seguito nella tornata amministrativa di giugno: ascolto, apertura e coinvolgimento di tutti i soggetti dell’area di centrosinistra, a cominciare dal Movimento Cinque Stelle e da Sinistra Unita. Per noi l’unità delle forze progressiste è fondamentale, anche in vista delle regionali del prossimo anno che saranno un banco di prova importante non solo per il nostro territorio. Prato, ancora una volta, si fa apripista di un modello che vorremmo fosse esteso a tutta la Toscana. Oggi abbiamo presentato ufficialmente la lista ‘Centrosinistra per la Provincia di Prato’ che sarà composta da cinque donne e cinque uomini, in rappresentanza di tutti i comuni del nostro territorio. Inoltre, ci sarà anche una candidatura espressione del mondo giovanile grazie alla presenza in lista di Ettore Franchi, 20 anni, consigliere del Comune di Vernio e iscritto ai Giovani Democraticə. In Provincia ci attendono sfide importanti: edilizia scolastica, infrastrutture, strade. Un tema centrale della prossima consiliatura sarà sicuramente il miglioramento dei collegamenti tra i comuni della provincia”.

Ecco le candidate e candidati della lista ‘Centrosinistra per la Provincia di Prato’:

Biagi Rita (Vernio)

Carli Edoardo (Prato)

Fazio Aksel (Prato)

Franchi Ettore (Giovani Democraticə, Vernio)

Grazzini Maila (Cantagallo)

Missori Matteo (Vaiano)

Palanghi Federica (Montemurlo)

Papi Alessio (Montemurlo)

Tassi Paola (Prato)

Vettori Paola (Poggio a Caiano - Carmignano)

Fonte: Ufficio Stampa PD Prato