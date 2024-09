Ferrovie dello Stato premiata durante l'appuntamento letterario Elba-Raffaello Brignetti

Il Premio Letterario Internazionale Elba-Raffaello Brignetti, giunto alla cinquantaduesima edizione, ha riconosciuto l'eccellenza del volume "Scali Milano. Costruire la trasformazione" assegnandogli un prestigioso riconoscimento speciale. Quest'opera, frutto della collaborazione tra FS Sistemi Urbani e PPAN, rappresenta un contributo significativo al dibattito contemporaneo sulla rigenerazione urbana, offrendo un'analisi approfondita e multidisciplinare di un caso di successo.

Il libro, attraverso una narrazione coinvolgente e ricca di immagini, racconta la storia della trasformazione degli ex scali ferroviari di Milano, da aree dismesse a nuovi quartieri vitali e sostenibili. L'analisi approfondita dei processi decisionali, delle scelte progettuali e delle sfide affrontate durante la realizzazione del progetto, fanno di "Scali Milano" un punto di riferimento per urbanisti, architetti e amministratori locali.

Il riconoscimento ottenuto al 52mo Premio Brignetti conferma l'importanza di "Scali Milano" come modello di riferimento per la rigenerazione urbana. Il libro dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato, unita a una visione lungimirante e a un approccio interdisciplinare, possa trasformare profondamente il tessuto urbano, creando spazi di vita più vivibili e inclusivi.

Durante la serata, le due giurie, una letteraria e una popolare, hanno anche annunciato il "Supervincitore" della manifestazione, Antonio Franchini con “Il Fuoco che ti porti dentro” (Marsilio), che si è aggiudicato il premio finale insieme a Donatella Di Pietrantonio con il romanzo “L'Età Fragile” (Einaudi), e Alberto Riva con “Ultima Estate a Roccamare” (Neri Pozza).

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane