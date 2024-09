Le piogge abbondanti preoccupano la Toscana: ecco le zone più colpite

Il maltempo si è riversato su tutta la Toscana causando forti disagi e allagamenti in tutta la Regione.

Sulla Versilia, nella mattinata, si è abbattuta una forte grandinata e si è innescata una piccola tromba d'aria. Diversi disagi anche nel pisano dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire più volte per alberi e rami caduti, così come per il salvataggio di una persona rimasta intrappolata nella sua auto.

Forti disagi anche nella zona del Cuoio dove si sono registrate forti piogge durante tutta la giornata. Sempre in questa zona le precipitazioni abbondanti hanno allagato alcune strade.

Nel fiorentino, tra i comuni maggiormente colpiti dal maltempo c'è anche Campi Bisenzio. Oggi si sono verificati diversi allagamenti in città, con l'acqua che è entrata nuovamente in alcuni garage e scantinati. Dalla Protezione civile della Città metropolitana si spiega che sono al lavoro otto squadre e volontari e sono state richieste idrovore per essere pronti a intervenire per la seconda ondata del maltempo attesa per le 20. Sempre a Campi e anche a Calenzano i vigili del fuoco sono intervenuti anche con i sommozzatori per auto bloccate in sottopassi allagati: i controlli hanno dato tutti esito negativo.

Allagamenti anche a Sesto Fiorentino. Più comuni del Fiorentino hanno aperto i Coc tra cui Campi, Lastra a Signa dove a Bruccianesi sono caduti due alberi e sono segnalati smottamenti lungo la provinciale 72 tra Lastra e Malmantile. Aperti i Coc anche nell'Empolese Valdelsa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO