Petrucci (FdI) sulla sanità: la Regione aiuti i medici

“Proprio venerdì la questione della sanità toscana e, nello specifico, della sicurezza del personale è stata una delle principali affrontate dall’Assemblea degli eletti di Fratelli d’Italia che ha visto la partecipazione di oltre 200 tra amministratori e rappresentanti. Fratelli d’Italia si è presa l’impegno di voler affrontare il problema della sicurezza negli ospedali toscani in modo serio ed avviando una ‘campagna istituzionale’ in tutti i Consigli comunali a partire dalla nostra mozione in Regione.

Nelle settimane scorse, abbiamo infatti presentato una mozione regionale per individuare i reparti più a rischio, aumentare la vigilanza e introdurre un più capillare sistema di videosorveglianza. Abbiamo chiesto che sia discussa quanto prima in Consiglio regionale e infatti l’atto è stato anticipato alla seduta di martedì e mercoledì prossimi. Quest'estate è stata contrassegnata da troppe aggressioni all'interno delle strutture ospedaliere.

Secondo i medici toscani almeno la metà del personale ha subito aggressioni. Un dato drammatico che fa comprendere l’urgenza della discussione del tema e della ricerca di soluzioni. Per questo auspichiamo che la maggioranza abbia la nostra stessa volontà nel riuscire a discutere la mozione già la prossima settimana.

Tra le proposte che presentiamo nell’atto c’è anche la richiesta di dislocare parte delle guardie presenti all'ingresso degli ospedali all'interno di quei reparti, come pronto soccorso e psichiatria, che sappiamo già oggi essere particolarmente pericolosi. Si tratta di quei reparti che i medici, non più tardi di ieri, hanno indicato essere come i più esposti al rischio aggressioni.

Ordini del giorno analoghi saranno presentati nei Consigli comunali toscani. Riteniamo infatti che serva una presa di coscienza di tutta la collettività riguardo al problema”.

Diego Petrucci, consigliere regionale di FdI e componente della Commissione Sanità