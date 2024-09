Maltempo a Empoli, Forza Italia: "Si programmi manutenzione di fossi e caditoie"

All’indomani della prima vera abbondante pioggia di settembre, non possiamo esimerci dall’analizzare le criticità riscontrate, senza dimenticare però ciò che invece ha funzionato.

Vogliamo pertanto congratularci innanzitutto con il nostro sindaco, Alessio Mantellassi, perché per tutta la giornata di ieri è stato fisicamente presente in Protezione Civile e sul territorio, non limitandosi a impartire istruzioni via social.

Quindi un sentito ringraziamento anche a tutta la macchina della Protezione Civile Comunale e a tutti i volontari della Misericordia di Empoli, della Croce Rossa e delle Pubbliche Assistenze, che sono sempre pronti ad intervenire con professionalità, quando chiamati in supporto alla popolazione.

Appurato, fortunatamente, che la macchina dei soccorsi è operativa e funziona a dovere, adesso il compito dell’Amministrazione Comunale è far sì che non si ripetano le solite criticità che vediamo da anni dopo ogni abbondante precipitazione e che si sono ripresentate anche ieri.

I sottopassi sono andati tutti sott’acqua. Quelli piccoli sono stati transennati perché, purtroppo, non avendo un punto di accumulo delle acque, è facile che si allaghino anche con precipitazioni minori; sarebbe opportuno realizzare in ciascuno di essi un punto di raccolta acque.

In quello di Via dei Cappuccini c’è stato un accumulo d’acqua, complice le fosse non pulite da anni. Non dobbiamo dimenticare che l’inverno scorso il sottopasso in questione è stato allagato e chiuso per tre giorni, perché chi ne era responsabile non aveva fatto manutenzione alle pompe di sollevamento; allora fu un sasso a impedirne il funzionamento e causarne l’allagamento. Sarebbe necessario programmare e rendicontare una manutenzione precisa.

Via della Motta all’altezza dei Riottoli, Via Sottopoggio per San Donato, Via del Terrafino all’altezza di Via delle Ville: in queste e altre zone, che non occorre elencare in questa sede, le fosse, praticamente inesistenti tanto sono sporche, hanno esondato riversando oltre mezzo metro d’acqua nelle strade.

La stessa cosa è avvenuta in diverse vie del centro: strade allagate, danni e disagi per i cittadini a causa di caditoie sporche che impediscono il defluire dell’acqua, come in Via delle Olimpiadi zona Maratona, in Via Leonardo da Vinci presso il Parco della Rimembranza, in Piazza Matteotti, ecc.

Suggeriamo all’Amministrazione Comunale di vigilare e programmare una manutenzione rendicontata e capillare di fossi, caditoie, pompe di sollevamento, chiuse e sistema fognario in generale.

Dopo anni di incurie, il lavoro da svolgere è tanto, ma adesso che eventi atmosferici come quello di ieri non sono più fenomeni isolati, deve essere fatto!

All’occorrenza, si potrebbero prendere accordi con Alia affinché, in prossimità di importanti allerte meteo, vi siano pulizie extra con le spazzatrici in prossimità degli alberi che perdono le foglie e nelle strade dove si accumula più facilmente lo sporco. Ma è indispensabile che la “macchina comunale” cominci a fare pulizia e manutenzione serie.

Claudia Ghezzi, Simone Campinoti e Samuele Spini di Forza Italia