Appuntamento con il ‘Cantiere Centrodestra’ per le elezioni regionali in Toscana

Si intitola “La Toscana al bivio” e si svolgerà giovedì 12 settembre ore 18, presso il circolo MCL San Bartolo a Cintoia a Firenze, il secondo incontro del cantiere “per il Centrodestra di governo in Toscana”, lanciato dall'avvocato Federico Dabizzi. Un primo incontro si era svolto già a luglio.

“Le prossime elezioni regionali sono una sfida difficile ma tutta da giocare: il Centrodestra deve pensare a vincere. Può vincere ma serve, intorno al candidato di qualità, una squadra, una classe dirigente all’altezza della sfida. È indispensabile dopo i magri risultati alle ultime amministrative. Questo, fino ad oggi, è stato il nostro punto più debole, noi vogliamo dare il nostro contributo, per vincere e soprattutto governare bene”.

Queste le parole di Federico Dabizzi, che prosegue: “Vogliamo dire con forza che ci sono temi su cui si può incidere e vincere e che ci sono molte persone, magari fuori dai radar o in panchina, che possono contribuire all’obiettivo: vincere, cambiare la Toscana”. “Larga parte di noi – ricorda – è iscritta a Forza Italia ma, nello spirito di sana collaborazione trasmessoci da Silvio Berlusconi, diamo e daremo sempre spazio agli alleati e anche alle liste civiche d’area, a quella società civile che da tempo ha voltato le spalle a un sistema inefficiente come quello del Pd in Toscana. E andremo a capire nel dettaglio perché questo sistema non funziona e perché meritiamo di meglio”. “Il nostro impegno – conclude il portavoce del ‘Cantiere Centrodestra’ – è al servizio di un’idea precisa di Centrodestra”.

Questo il programma dell'incontro:

Introduzione:

Avv. Federico Dabizzi, promotore e portavoce del ‘Cantiere Centrodestra’.

Forum tematico

1. L’abitare (perduto?): Michele Sanfilippo;

2. Una terra d’impresa: Stefano Merelli;

3. Artigianato, industria della moda e Made in Italy: Cosimo Gucci;

4. Discarica Toscana, un sistema da cambiare ora: Lorenzo Somigli;

5. Scuola e educazione come cifra di libertà in Toscana: Franco Banchi;

6. Trasporti, quale futuro per la Toscana e il paese-Italia?: Diego Crocetti;

7. Verso un’emancipazione sostanziale: Elena Ceroni;

8. Per un Centrodestra unito e di governo. La prospettiva di un toscano d’adozione: Enrico Basile.

Segue dibattito aperto ai partecipanti anche su altre tematiche specifiche di interesse regionale dai vari territori e province.

