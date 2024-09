Christian Ridolfi di Figline e Incisa Valdarno vince la Performer Cup 2024

Christian Ridolfi, giovane talento di Figline e Incisa Valdarno e studente dell’MTA - Musical Times Academy di Calenzano, ha conquistato il titolo mondiale nel prestigioso campionato di arti sceniche sportive della "Performer Cup". La competizione, svoltasi a Ostia nella prima settimana di settembre, ha visto Ridolfi distinguersi tra i migliori performer mondiali grazie alle sue straordinarie capacità tecniche ed interpretative.

Christian ha trionfato nella categoria "Performer Completo", portando in scena un’esibizione che ha unito recitazione, canto e movimenti scenici. Il brano scelto per l'occasione è stato "Eri Piccola Cosi" di Fred Buscaglione, che ha permesso a Ridolfi di esprimere appieno il suo talento poliedrico, conquistando il pubblico e la giuria.

Performer Cup, diretto e prodotto da Valentina Spantinato, rappresenta uno degli eventi più importanti a livello internazionale per le arti sceniche sportive. Christian Ridolfi ha affrontato con successo tutti i finalisti, dimostrando una preparazione artistica impeccabile e una passione che lo hanno portato a primeggiare su scala mondiale.

A rendere ancora più prestigioso il titolo è stata la giuria composta da registi, produttori, performer e coreografi di fama internazionale. Tra i nomi di rilievo, spiccano Garrison Rochelle, Giulia Luzzi, Pablo Flores Torres, Ketty Capra (anche presidente nazionale di Performer Cup), Letizia Scuderia, Maura Paparo e molti altri professionisti del settore. La loro valutazione ha confermato l’eccellenza di Christian Ridolfi, che ha saputo conquistare anche i giudici più esigenti.

La vittoria di Christian non è solo un trionfo personale, ma anche un motivo di orgoglio per tutto il territorio toscano e in particolare per la comunità del Valdarno. Il suo successo tiene alto il nome della MTA - Musical Times Academy, istituzione di riferimento per la formazione artistica in Italia, che continua a dimostrarsi una fucina di talenti.

Il direttore dell’accademia Denny Lanza ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto da Ridolfi, sottolineando come la dedizione e l’impegno costante siano stati fondamentali per questo straordinario traguardo.

La vittoria al Performer Cup segna un importante passo nella carriera artistica di Christian Ridolfi, proiettandolo verso nuove sfide e confermandolo come una delle giovani promesse del panorama delle arti sceniche e del Musical Theatre.

Fonte: Ufficio Stampa