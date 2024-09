Contrattazione sociale, sindacati in comune a Santa Croce: "Primo incontro positivo"

Primo incontro tra l'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno e i sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil per la contrattazione sociale. Questa mattina infatti il sindaco Roberto Giannoni e l'assessore al bilancio Renato Rusconi hanno incontrato in municipio la delegazione trattante per avviare il confronto sulla piattaforma della contrattazione sociale. Uno strumento con cui i sindacati si interfacciano singolarmente e periodicamente con i 37 sindaci della provincia di Pisa. Nella piattaforma sono contenuti temi come la pressione fiscale, politiche sociali politiche inclusive, attenzione alla fasce fragili della popolazione.

Per i sindacati erano presenti Giorgia Bumma, segretaria territoriale della Cisl di Pisa, il segretario generale della Cgil provincia Pisa, Alessandro Gasparri, Silvia Vezzosi della segretaria confederale Cgil di Pisa, Angelo Colombo, coordinatore Uil di Pisa, Maria Borsò, segretaria provinciale Spi Cgil, Papa Demba della Uil e Giorgio Pannella Uil pensionati. "Si tratta di un primo incontro – spiega Giorgia Bumma - con cui abbiamo avviato il confronto sui temi di nostra competenza tra cui la frenare l'aumento della pressione fiscale, le politiche sociali e inclusive e quindi l'attenzione alle fasce fragili, temi fondamentali in questo periodo di avanzamento della povertà progressiva. L'incontro, anche se si è trattato di un primo passaggio di conoscenza con il sindaco Roberto Giannoni e con l'assessore al bilancio Renato Rusconi, è stato assolutamente positivo. Abbiamo trovato un'apertura sul tema della contrattazione sociale e siamo rimasti contenti. Poi aspettiamo la presentazione vera e propria del bilancio di previsione per entrare nel merito. Comunque l'esito del primo incontro ci fa ben sperare che si possa costruire un dialogo e un cammino proficui. Abbiamo visto un'amministrazione propositiva".

Positiva la valutazione anche la valutazione di Giannoni e Rusconi dell'incontro. "Per noi – hanno detto Giannoni e Rusconi - sono temi assolutamente importanti quelli che hanno portato al tavolo i sindacati. Ci siamo aggiornati per rivederci una volta che ci sia un prima strutturazione del bilancio di previsione e su quello avviare un confronto più puntuale".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno