Recuperate due bici rubate al Forte e Marina di Pietrasanta: denunciata coppia che le asportava e rivendeva

L’attività di contrasto dei furti che si sono verificati nel territorio Versiliese sta dando i suoi frutti. I Carabinieri di Marina di Pietrasanta hanno individuato e denunciato in stato di libertà una coppia che aveva asportato due biciclette del valore complessivo di circa 3 mila euro. L’uomo, nato a Pietrasanta nel 1966 e la donna, nata a Viareggio nel 1979, avevano dato origine ad un vero e proprio commercio. Erano soliti muoversi in auto lungo la costa versiliese, cercando la bicicletta più idonea da rubare, che poi caricavano all’interno dell’auto per portarla a casa dove, da li a poco, sarebbe stata rivenduta ad una cifra assai inferiore a quella di mercato.

I Carabinieri di Marina di Pietrasanta, subito dopo il furto avvenuto presso lo stabilimento balneare Bagno Liù, hanno incrociato i dati raccolti sino a quel momento, confrontandoli con le telecamere di sorveglianza del Comune di Pietrasanta e dello stabilimento balneare. La svolta è giunta quando una telecamera, oltre a riprendere la coppia in azione, ha ripreso il modello e la targa del veicolo utilizzato, permettendo di identificare il proprietario del veicolo. Immediatamente i militari si sono recati a casa della coppia eseguendo una perquisizione che ha permesso di rinvenire due biciclette, una asportata in Forte dei Marmi e la seconda presso il bagno Liù di Marina che sono state restituite ai proprietari.

Solo al momento della restituzione della bicicletta, asportata presso il Bagno Liù, il Comandante della Stazione Fausto Del Vecchio è venuto a conoscenza dell’importanza del ritrovamento: il mezzo era stato regalato a un ragazzo dai genitori al compimento dei suoi 18 anni. Per il giovane, che si muove sempre in bicicletta, oltre ad avere un valore pratico permettendogli di recarsi allo stabilimento balneare ha appunto un grande valore affettivo che custodisce con grande cura.

Fonte: Ufficio Stampa