Caso Scieri, slitta il processo d'appello per un difetto di notifica

Il processo d'appello per la morte di Emanuele Scieri, un paracadutista siciliano trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa nel 1999, è stato rinviato al 30 ottobre a causa di un difetto di notifica. Gli imputati, due ex caporali della Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, sono stati condannati in primo grado rispettivamente a 26 e 18 anni di carcere per concorso in omicidio. Un terzo imputato, Andrea Antico, era stato assolto dall'accusa di omicidio sia in primo che in secondo grado, avendo scelto il rito abbreviato.