Maltempo a Cascina, in un solo giorno caduto il 12% delle piogge annue

Le piogge intense, che domenica hanno flagellato buona parte della Toscana, non hanno risparmiato nemmeno il territorio di Cascina. “In una stazione del nostro Comune – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – nella giornata di domenica 8 settembre sono stati registrati oltre 110 millimetri di pioggia, superando la media dell’intero mese di settembre (che non arriva ai 100 millimetri)”. Numeri già di per sé sorprendenti, che diventano ancor più importanti se confrontati con quelli annuali. “A Cascina in un anno abbiamo una media di poco più di 850 millimetri di pioggia, quindi domenica abbiamo avuto in un solo giorno più del 12% delle precipitazioni che si manifestano solitamente in un intero anno”.

A fronte di simili dati, sono stati riscontrati limitati disagi sull’intero territorio comunale, risoltisi in breve tempo.

L’amministrazione comunale non si ferma però qui e guarda oltre sul tema della sicurezza idraulica. È in fase di approvazione l’aggiornamento della convenzione tra il Comune di Cascina e il Consorzio 4 Basso Valdarno per la realizzazione della cassa di esondazione a San Casciano, con i lavori che dovrebbero partire ad anno nuovo. “Questa è la quarta amministrazione che sta seguendo il progetto e vorremmo essere l’ultima – aggiunge il sindaco Betti –. Questo consentirebbe al territorio di avere un ‘serbatoio’ da riempire in caso di forti precipitazioni, consentendo all’acqua di defluire lentamente oltre la Tosco Romagnola e il tracciato ferroviario evitando, o riducendo fortemente, possibili allagamenti in quell’area”.

Anche sul fronte caditoie il lavoro è costante e vengono pulite con regolarità: ammonta a 140.000 euro la somma investita nei primi quattro anni di amministrazione e altri 35.000 euro sono stati stanziati per il 2025.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa