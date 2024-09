Quanta Toscana a Temptation Island: 3 i partecipanti. C'è anche un 'tentatore' di Castelfranco di Sotto

Temptation Island è il celebre programma Mediaset di intrattenimento, trasmesso su Canale 5 ogni martedì alle 21:20 quest’anno per la prima volta con un ‘edizione invernale'. Il programma racconta la vita di 7 coppie di giovani innamorati, non sposati e senza figli, che una volta separati dalle loro dolci metà, dovranno affrontare un soggiorno in una villa di lusso in Sardegna in compagnia di tentatori e tentatrici, pronti a mettere a dura prova il loro amore verso i loro partner.

In questa nuova edizione, iniziata martedì 10 settembre, troviamo anche tanta Toscana rappresentata da ben 3 partecipanti e un tentatore.

Mirco Rossi 31 anni e Giulia Duranti di 30 anni, originari di Arezzo, fidanzati da 9 anni e convivono insieme da 3 anni . È stata Giulia ha contattare la redazione di Temptation Island, perché, come lei stessa ha dichiarato, si sentiva poco apprezzata dal compagno.

Diandra Pecchioli, 37 anni, medico veterinario e imprenditrice, è proprietaria del Mon Amì, un noto locale per eventi a Roma, originaria di Firenze. Partecipa al programma insieme al compagno Valerio Palma, 44 anni. I due stanno insieme da 7 anni e mezzo, convivendo a Roma. La decisione di partecipare al programma di Canale 5 nasce a seguito della decisione di Valerio di spostarsi definitivamente a Brindisi per motivi di lavoro.

Oltre ai tre concorrenti in rappresentanza della Toscana troviamo anche Daniele Capuana, 38 anni, di Castelfranco di Sotto, personal trainer e preparatore atletico del club di calcio Unione Sportiva Fucecchio, in veste di tentatore.

Antonio Lanzo