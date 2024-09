Toscani nel mondo, il ritrovo annuale a Lucca nel segno dell'unità

La Toscana e le comunità dei suoi cittadini all’estero si ritrovano giovedì prossimo 12 settembre a Lucca per la Giornata annuale dei Toscani nel mondo 2024.

“Sarà l’occasione per fare il punto con il vasto mondo dell’associazionismo sulle questioni aperte riguardo sia i “vecchi” corregionali che da tempo hanno scelto di vivere in altri paesi, sia con quelli ‘nuovi’ che hanno deciso di lasciare l’Italia”, spiega il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sottolineando come l’appuntamento sarà “ovviamente anche un momento per rinsaldare i legami di vicinanza e per discutere delle politiche che la Regione mette in campo per questo settore di intervento”.

Secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto Migrantes (2023) sugli italiani nel mondo, gli iscritti toscani all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'estero) sono 214.121 e rappresentano il 5,9% della popolazione totale della Toscana.

Due i luoghi che ospiteranno gli appuntamenti della Giornata. Al mattino, dalle 9.30, i lavori si svolgeranno nel Complesso di San Micheletto (via S. Micheletto 3, Lu). Nel pomeriggio, dalle 15, si sposteranno nella Sala Ademollo di Palazzo Ducale (Cortile Carrara 1, Lu).

In apertura i saluti del sindaco di Lucca Mario Pardini e l’introduzione a cura del presidente Giani e di Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel mondo. Durante la mattina interverranno i rappresentanti dei coordinamenti delle associazioni dei toscani all’estero nei diversi continenti. In programma un panel di approfondimento con ricercatori ed esperti sull’emigrazione italiana ‘storica’ e attuale. Nel pomeriggio, aperto dai saluti del presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini, l’incontro avrà un taglio più culturale con alcune lezioni sulla figura di Giacomo Puccini, un reading, e un’esibizione sulle aree più note dell’opera pucciniana.

I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming all’indirizzo:

www.regione.toscana.it/diretta-streaming

Fonte: Toscana Notizie