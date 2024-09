In vendita per 50 milioni Villa Palmieri. Ispirò il Decameron e fu la casa della Regina d’Inghilterra

È in vendita a 50 milioni di euro Villa Palmieri, sede estiva della Regina Vittoria d’Inghilterra e luogo scelto da Boccaccio per ambientare il Decameron.

Villa Palmieri è una dimora costruita dalla famiglia Fini nel XIV sec., passata poi di proprietà nel 1454 alla famiglia Palmieri da cui oggi prende il nome.

La Villa che si trova alle pendici di Fiesole, si estende per 4000 mq e ha un giardino che si sviluppa per 9 ettari, rendendolo il secondo giardino più grande di Firenze dopo i giardini di Boboli.

La dimora presenta all’interno innumerevoli stanze con stili e arredi diversi, distribuiti su spazi infiniti e maestosi, con carte da parati, soffitti affrescati e opere d’arte, che ci raccontano le storie dei suoi vari proprietari dal 1300 ad oggi. Al piano terra gli ampi saloni sono arricchiti dalla presenza degli stucchi e dei decori del Ghilardini e dei mezzi busti marmorei che rappresentano i personaggi più celebri che hanno abitato la residenza. Al primo piano troviamo due enormi quadri raffiguranti la villa in epoche diverse, opere del celebre Pandolfo Reschi, pittore di origini polacche, protagonista della scena barocca fiorentina del ‘600.

Il giardino venne arrichito nel Ottocento, dall’ allora proprietario, il conte di Crawford e Belcaress, che lo trasformò in un parco all'inglese, inserendo numerose piante esotiche e architetture scenografiche, tra cui la splendida Fonte dei Tre Visi e una cappellina in stile neo-barocco.

Villa Palmieri oltre ad essere una dimora che ospita 5 secoli di storia e di arte fiorentina e non solo, è anche un super rigugio di extra lusso. La Villa infatti è dotata di un campo da tennis privato, una pista di atterraggio per gli elicotteri e di un’antica vasca convertibile a piscina, che offre la possibilità di godere del relax immerso nel verde delle colline fiorentine.

Villa Palmieri, considerata una delle cinque dimore più costose d’Italia, ora in mano all’azienda di intermediazione immobiliare di lusso Dreamer, con sede a Firenze, è stata messa in vendita per la modica cifra di 50 milioni di euro.