A Firenze torna la rassegna di cinema “Ciak sul lavoro”, organizzata da Filcams Cgil e Anémic

Torna a Firenze, dopo alcuni anni di pausa, la rassegna cinematografica “Ciak sul lavoro”, organizzata da Filcams Cgil Toscana, Filcams Cgil Firenze e associazione Anémic. La rassegna, intitolata “Di Lotta e Resistenza”, è dedicata a Robert Guédiguian, regista militante francese che ha sempre messo il lavoro e le lotte per i diritti ad esso collegati al centro del suo cinema. In programma la proiezione di sei film, dal 16 settembre al 6 ottobre, tra Istituto Francese, cinema La Compagnia e Spazio Alfieri (alla presentazione dei primi due, sarà presente il regista).

Dicono Stefano Nicoli (segretario generale Filcams Cgil Toscana) e Maurizio Magi (segretario generale Filcams Cgil Firenze): “Vogliamo parlare di lavoro con il linguaggio del cinema. Ma oggi si parla di lavoro che non c’è, che non si trova, del lavoro precario, di quello flessibile, del lavoro senza salute e sicurezza, del lavoro nero. Questo ci troviamo ad affrontare tutti i giorni come Sindacato, nei luoghi di lavoro, provando a difendere il lavoro, premessa indispensabile per uscire dalla crisi, perché il lavoro è dignità, è realizzazione di sè, è riconoscimento sociale, è libertà. Robert Guédiguian è un regista militante che ha sempre messo il lavoro e le lotte per i diritti ad esso collegati al centro del suo cinema”.

Aggiunge l’associazione Anémic: “Guédiguian arriva a raccontare un intero universo di valori, sentimenti, idee, creatività, gioie e dolori, supportato dalla moglie e musa Ariane Ascaride, interprete di quasi tutti i suoi film. E a mettere in pratica, attraverso il lavoro di regista (ma anche di produttore) i principi di giustizia sociale, dignità e spirito comunitario in cui ha sempre fermamente creduto e di cui si è alimentato. Il suo cinema non è solo ‘politico’ ma è attraversato da un afflato umanistico, scambio e partecipazione. L’impegno mostrato dal regista nel suo percorso artistico lungo oltre 20 titoli è molto più profondo e complesso”.

Il programma (LA SCHEDA DEI FILM)

• Lunedì 16 settembre / ore 21 (ingresso gratis)

Istituto Francese

A L’ATTAQUE!

All’attacco!

Francia 2000 – colore – 90’ – v.o. sott.it.

Sarà presente Robert Guédiguian

• Martedì 17 settembre / ore 21 (ingresso 3,50 euro – promozione Cinema in Festa)

Cinema La Compagnia

ET LA FÊTE CONTINUE!

E la festa continua!

Francia/Italia 2023 – colore – 107’- v.o. sott.it.

Sarà presente Robert Guédiguian

• Lunedì 23 settembre / ore 21 (ingresso 5 euro)

Spazio Alfieri

LA VILLA

La casa sul mare

Francia 2017 – colore – 107’ – v.o. sott.it.

• Giovedì 26 settembre / ore 19 (ingresso 5 euro)

Spazio Alfieri

GLORIA MUNDI

Gloria Mundi

Francia/Italia 2019 – colore – 107’- v.o. sott.it.

• Lunedì 30 settembre / ore 21 (ingresso 5 euro)

Spazio Alfieri

MARIUS ET JEANNETTE

Marius e Jeannette

Francia 1997 – colore – 102’- v.o. sott.it.

• Giovedì 3 ottobre / ore 19 (ingresso 5 euro)

Spazio Alfieri

LES NEIGES DU KILIMANDJARO

Le nevi del Kilimangiaro

Francia 2011 – colore – 107’ – v.o. sott.it.

