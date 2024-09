Antiquariato a Pescia, artigianato e tante altre iniziative

Sarà una domenica ricca di iniziative quella programmata a Pescia per il prossimo 22 settembre. Si intende festeggiare l'arrivo dell'autunno con molte manifestazioni di grande interesse, collocate in luoghi diversi della città ma unite dalle bancarelle di Pescia Antiqua che, dopo le edizioni estive e quelle collegate al Palio, torna nella sua sede tradizionale di piazza Mazzini e del centro storico.

Ma vediamo ,nello specifico, cosa ci riserva il programma di questa domenica, destinata a rimanere viva a lungo nella memoria dei cittadini e dei turisti.

Fin dalle prime ore del mattino, nella centralissima piazza del palazzo municipale, verranno collocate le bancarelle dell'antiquariato selezionato e dell'artigianato di qualità , mentre i prodotti tipici della gastronomia regionale troveranno spazio in borgo della Vittoria: a seguire, in via Andreotti, via Ricasoli e via Buonvicini verrà collocato il mercatino del vintage e del riuso, sempre più apprezzato da tutti coloro che vanno alla ricerca del prodotto firmato e venduto a buon prezzo.

Complessivamente, saranno oltre 180 le bancarelle che parteciperanno a Pescia Antiqua, a dimostrazione di quanto sia attesa questa manifestazione nel settore, a livello regionale e anche oltre.

Nelle immediate vicinanze del palazzo municipale, a partire dalle ore 9,30, sarà possibile, per le donne dai 20 ai 44 anni, salire a bordo dei camper dell'Unità Medica per una visita specialistica ed esami diagnostici (ecografo e mammografo 3D) , il tutto gratuito, al fine di prevenire il tumore al seno

Poco distante dal palazzo municipale, e più precisamente in piazza Santo Stefano, per iniziativa del comitato Il Palagio, si svolgerà la terza edizione della Festa dell'uva con tante iniziative programmate a partire dalle ore 10 fino al tramonto.

Apertura mattutina e pomeridiana, con unico biglietto di ingresso, del Museo Civico e del Palagio dove sarà possibile visitare la gipsoteca dedicata a Libero Andreotti.

Visita gratuita anche al complesso monumentale di San Michele ed ai preziosi dipinti della pinacoteca.

Nel pomeriggio le attività si intensificheranno con il concerto “Note di fine estate” presentato dal Corpo Musicale Gialdino Gialdini alle ore 17 in piazza del Grano e con l'estrazione della tradizionale tombola della Pubblica Assistenza prevista per le ore 18,30 in piazza XX Settembre.

Una domenica ricca di iniziative, che richiamerà a Pescia il pubblico delle grandi occasioni, per accogliere il quale verrà potenziata l'offerta gastronomica dei ristoranti e bar cittadini, proponendo anche piatti tipici della cucina locale e prevedendo il parcheggio gratuito in tutti gli stalli pubblici, compresi quelli, di solito, a pagamento.

Una domenica da seguire con la massima attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale e degli organizzatori in modo da offrire una immagine positiva della città e delle sue molteplici attività.

Pescia Antiqua è prodotta dall'associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con l'Assessorato alle attività produttive del Comune di Pescia. Info 0572 1913547

Fonte: Ufficio Stampa