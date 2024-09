Fermato con un coltello, in due rubano in un negozio: tre denunce a Pisa

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, durante controlli sul territorio, hanno segnalato tre persone all’Autorità Giudiziaria per porto di armi e furto aggravato in circostanze separate.

Un uomo è stato trovato con un coltello a serramanico di 18 cm (8 cm di lama) ed è stato denunciato; l'arma è stata sequestrata. Un uomo e una donna, invece, sono stati denunciati per furto aggravato dopo aver rubato merce per un valore di circa 43 euro da un negozio in Corso Italia. Sono stati fermati dal personale di sicurezza e dai militari. La merce è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre le persone coinvolte sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria. Eventuali responsabilità saranno valutate nel corso del procedimento.