Film internazionale gira in Alta Valdera: casting a Lajatico, si cercano attori

Attori e attrici cercasi a Lajatico e zone limitrofe. Per una nuova commedia, un film internazionale, Romanacasting ricerca figure sia nel borgo in provincia di Pisa sia nelle aree circostanti. La produzione è di Minerva Pictures, che recentemente ha coprodotto il film su Margherita Hack.

Si cercano uomini e donne tra 18 e 75 anni per "svolgere ruolo di figurazione o figurazione speciale". Il casting sarà al palazzo comunale di Lajatico in via Garibaldi al civico 5 sia sabato 14 sia domenica 15 settembre.

Il 14 settembre l'orario di selezione è dalle 14.30 alle 19, il giorno successivo invece dalle 10.30 alle 16. Dalla produzione informano che il film verrà girato a ottobre.

Per partecipare non bisogna avere ruoli nell'amministrazione pubblica. Le figure selezionate saranno retribuite secondo il nuovo CCNL.

Al casting in municipio bisogna portare fotocopia del documento personale, codice fiscale, iban personale. I candidati extracomunitari dovranno portare anche il permesso di soggiorno.

Chi non potrà essere presente fisicamente a Lajatico può inviare una mail a inforomanacasting@gmail.com con oggetto "Film Commedia Lajatico" e tre foto (non in costume da bagno, non al mare, non con occhiali da sole): una in primo piano, una figura intera, una mezzo busto. Nella mail bisogna indicare nome, cognome, anno di nascita, altezza, peso, taglia giacca, taglia pantalone, scarpe e recapito telefonico.