Giovani under 40 e agricoltura, venerdì 13 incontro pubblico a Firenze

Come rafforzare la presenza dei giovani under 40 nell’agricoltura? E’ questo interrogativo al centro dell’evento in programma domani, venerdì 13 settembre, presso il Museo del Calcio di Coverciano a Firenze.

La giornata, promossa dalla Regione nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, e da Irpet (L’Istituto di programmazione economica della Regione), avrà l’obiettivo di raccogliere dai partecipanti indicazioni e raccomandazioni utili alla costruzione di politiche regionali per lo sviluppo della giovane imprenditorialità agricola e la creazione di imprese innovative e sostenibili nel settore agricolo toscano.

L’incontro sarà aperto (ore 10.20) dagli interventi di Stefania Saccardi, vicepresidente e assessora all’agricoltura della Regione Toscana e di Marco Mariani per Irpet. Seguiranno interventi di tecnici, esperti, docenti universitari.

Nel pomeriggio il confronto proseguirà in quattro tavoli tematici dedicati a: accesso alle risorse, competenze, incentivi e innovazione. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 16.

L’evento aperto a tutti gli interessati, provenienti dal mondo dell’imprenditoria agricola e dei servizi connessi (ristorazione, ricettività e altri servizi), alle loro associazioni di categoria, oltre che ai consulenti e ai professionisti del settore e alle realtà e alle istituzioni attive in ambito educativo, formativo, di ricerca e di costruzione delle politiche pubbliche sul tema.

Fonte: Toscana Notizie