Il San Giuseppe si unisce a 'Make Sense Campaign' sui tumori Testa-Collo, ecco come prenotare una visita

La settimana dal 16 al 21 settembre è stata identificata dalla Società Europea dei tumori Testa-Collo (EHNS) come momento per sensibilizzare la cittadinanza sui tumori del distretto testa-collo, che sono rappresentati da molte e differenti neoplasie, nel loro complesso VII causa di morte cancro-correlata.

Quest’anno l’ospedale San Giuseppe è uno dei 6 presidi della Regione che aderisce alla Make Sense Campaign. Ogni anno nel mondo, più di 680’000 persone ricevono una diagnosi di tumore testa-collo. “L’obiettivo dell’iniziativa - sottolinea la dottoressa Francesca Martella direttore della Struttura operativa complessa (SOC) Oncologia Medica Empoli - è quello di contribuire nel tempo a migliorare gli outcome per i pazienti colpiti da questi tumori che, oltre alle problematiche più strettamente sanitarie, possono lasciare a chiunque la sensazione di essere irriconoscibili”.

In linea con gli obiettivi della campagna europea, con l’indirizzo del piano nazionale sulla prevenzione e con le prospettive del dipartimento oncologico dell’Ausl Toscana centro, la SOC Oncologia Medica si propone di attivare visite volte alla valutazione dei fattori di rischio e/o degli stili di vita individuali migliorabili al fine di ridurre l’incidenza di tali tumori: fumo di sigaretta e consumo di alcool saranno i principali fattori discussi con i pazienti.

Le visite si svolgeranno dalle 14.30 alle 18.00 di martedì 17 settembre presso l’ambulatorio 3 dell’Oncologia medica, al piano 2 blocco B dell’Ospedale.

La SOC Otorinolaringoiatria effettuerà visite cliniche per favorire una diagnosi precoce in pazienti che lo richiedano e presentino segni o sintomi sospetti, come sanguinamento, presenza di neoformazioni, dolore alla bocca, alla gola o al naso, perdita della voce o tumefazioni e noduli al collo presenti da tempo e che non abbiano già ricevuto una diagnosi.

Le visite saranno eseguite presso il poliambulatorio dell’ospedale, stanza 324, piano 3 blocco B, lunedì 16 e giovedì 20 dalle 14.40 alle 17.30.

Per riservare un appuntamento, è sufficiente contattare dalle 13.00 alle 18.00 l’AIUTOPOINT al numero 0571-706668, fino ad esaurimento posti.

Attraverso la campagna, la EHNS spera di promuovere lo scambio di conoscenze multiprofessionale ma anche quello fra professionisti sanitari e popolazione. “La campagna - precisa il dottor Gianluca Leopardi direttore della Struttura operativa complessa otorinolaringoiatria Empoli - Firenze - punta a educare alla prevenzione delle neoplasie, a far conoscere sintomi e segni dei tumori testa-collo e ad incoraggiare alla diagnosi precoce”. Infatti, lo stile di vita e le infezioni da HPV possono aumentare il rischio di tumori testa-collo, la cui sopravvivenza raggiunge nel complesso l’80-90% a 5 anni, ma solo quando la diagnosi è precoce.

“Muoversi in fretta in queste situazioni può salvare la vita e/o migliorare la sua qualità” - conclude il Dr Leopardi - e la Make Sense Campaign consente a noi professionisti di presentare e/o valutare fattori di rischio, sintomi e segni di tumori spesso poco condivisi con la popolazione - aggiunge la dottoressa Martella.

“Come sempre, quando si tratta di sospetti oncologici, vi invitiamo a non aver timore di esprimere dubbi e perplessità, i nostri professionisti sapranno come approfondirli. Vi aspettiamo quindi numerosi a questa nuova iniziativa offerta nel nostro ospedale” - chiosa la dottoressa Francesca Bellini, direttore dell’ospedale San Giuseppe.