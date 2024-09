Sesa chiude il trimestre con ricavi a 783 milioni

Sesa ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio fiscale 2025 con ricavi di 783 milioni di euro, in aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto adjusted è salito a 26,6 milioni (+0,5%) e l'Ebitda ha raggiunto i 56,6 milioni (+1,5%). Il gruppo continuerà a investire in competenze digitali, risorse umane e tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, per sostenere la crescita a lungo termine.

"In una fase di evoluzione caratterizzata da una wave di forte ed ulteriore innovazione tecnologica costituita dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, pervasiva per i suoi impatti sulla produttività e l'organizzazione delle imprese, nonché il miglioramento della vita delle persone, proseguiamo con convinzione i nostri investimenti in competenze e tecnologie emergenti, rafforzando il nostro ruolo di player di riferimento a supporto della digitalizzazione e dell'innovazione di imprese ed organizzazioni", afferma Paolo Castellacci, presidente e fondatore di Sesa.

"In un contesto di mercato sfidante e dopo aver raddoppiato ricavi e redditività negli ultimi 4 anni, i risultati al 31 luglio 2024 confermano la validità della nostra strategia di sviluppo. Continuiamo ad investire, anche con operazioni di M&Abolt-on", così Alessandro Fabbroni, amministratore delegato di Sesa.

Il comunicato integrale di Sesa

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, in data odierna ha esaminato ed approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 luglio 2024 relativo al primo trimestre dell’anno fiscale al 30 aprile 2025, redatto secondo i principi contabili UE-IFRS. Prosegue lo sviluppo industriale del Gruppo Sesa che, dopo aver raddoppiato ricavi e redditività negli ultimi 4 anni (da Eu 1,776 miliardi nel FY 2020 ad Eu 3,211 miliardi nel FY 2024 in termini di fatturato e da Eu 94,5 milioni nel FY 2020 ad Eu 239,5 milioni nel FY 2024 di Ebitda), conferma anche nel Q1 2025 il trend di crescita, nonostante un contesto di mercato sfidante. Nei primi tre mesi dell’esercizio Sesa consegue Ricavi ed Altri Proventi consolidati per Eu 783,0 milioni (+1% Y/Y) ed una Redditività Operativa (Ebitda) consolidata pari ad Eu 56,6 milioni, in aumento dell’1,5% Y/Y, confermando inoltre la capacità di attrarre e trattenere competenze e capitale umano specializzato con 6.073 risorse al 31 luglio 2024 (+17,1% Y/Y). La crescita nel Quarter risulta pari al 7,1% nei ricavi, 10,9% nell’Ebitda ed al 9,5% a livello di Utile Netto Adjusted, escludendo dal perimetro di Gruppo il settore Digital Green, in flessione del 48,8% Y/Y a confronto con un Q1 2024 trainato dal contributo straordinario delle agevolazioni pubbliche a supporto della transizione energetica; dal prossimo Quarter si prevede una stabilizzazione dei ricavi Digital Green ed un conseguente andamento più favorevole del trend dei ricavi del Gruppo4

.

I Ricavi ed Altri Proventi consolidati crescono dell’1% e sono pari ad Eu 783,0 milioni, con i seguenti trend nei settori del Gruppo:

- Settore SSI con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 214,3 milioni (+16,5% Y/Y), grazie al positivo andamento delle principali Business Unit tra cui Cloud, Vertical Applications, Cyber Security e Data Science/AI;

- Settore Business Services con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 35,8 milioni (+26,8% Y/Y), sostenuto dallo sviluppo di applicazioni e piattaforme digitali dedicate all’industria dei Financial Services e dalle recenti acquisizioni, tra cui la società ATS attiva nel segmento delle Vertical Applications per il Capital Market;

- Settore VAS con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 510,6 milioni (+0,5% Y/Y), evidenziando una crescita sostanzialmente in linea con il trend del mercato della distribuzione ICT (fonte Context, Settembre 2024), proseguendo l’attività di focalizzazione sull’area delle Advanced Solutions (Cloud, Data Center Solutions, Security, Data/AI) che costituiscono circa l’80% dei ricavi;

- Settore Digital Green4 con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 44,2 milioni (-48,8% Y/Y), in contrazione rispetto al Q1 2024 (Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 86,3 milioni), fortemente influenzato dal trend straordinario legato agli incentivi pubblici per la transizione energetica. A partire dal prossimo quarter (Q2 2025) si prevede una stabilizzazione delle vendite.

L’Ebitda consolidato si incrementa dell’1,5% Y/Y, raggiungendo il totale di Eu 56,6 milioni. Grazie alla strategia di focalizzazione su tecnologie emergenti e segmenti di business abilitanti l’innovazione tecnologica (Cloud, Cyber Security, Digital Platforms and Data Science/AI) l’Ebitda margin si conferma pari al 7,2%, stabile Y/Y. Di seguito il contributo dei settori del Gruppo alla formazione dell’Ebitda al 31 luglio 2024:

- Settore SSI con un Ebitda di Eu 24,6 milioni (+5,9% Y/Y) ed un Ebitda margin pari all’11,5% al 31 luglio 2024 vs 12,6% al 31 luglio 2023 e 12,1% nel FY 2024, in conseguenza degli investimenti effettuati in competenze e tecnologie nelle principali aree di crescita;

- Settore Business Services con un Ebitda di Eu 5,9 milioni (+89,7% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 16,4% al 31 luglio 2024 vs 10,9% al 31 luglio 2023 e 15,9% nel FY 2024, grazie allo sviluppo dei ricavi nelle aree Vertical Applications e della consulenza;

- Settore VAS con un Ebitda di Eu 22,4 milioni (+7,3% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 4,4% al 31 luglio 2024 vs 4,1% al 31 luglio 2023 e 4,4% nel FY 2024, confermando la capacità del Settore di consolidare la propria marginalità in un contesto di mercato sfidante;

- Settore Digital Green con un Ebitda di Eu 3,1 milioni (-58,9% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 7,0% al 31 luglio 2024 vs 8,7% al 31 luglio 2023 e 8,7% nel FY 2024, in contrazione a seguito della riduzione dei ricavi.

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted5 raggiunge il totale di Eu 45,4 milioni (Ebit margin Adjusted 5,9% vs 5,8% Y/Y), con un incremento dell’1,4% Y/Y, dopo ammortamenti di beni materiali e immateriali ed accantonamenti e svalutazioni per complessivi Eu 11,2 milioni (+2,0% Y/Y).

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari ad Eu 37,8 milioni (-1,5% Y/Y), dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali di liste clienti e know-how iscritte a seguito del processo di PPA per Eu 7,6 milioni (+40,1% Y/Y a seguito della crescita degli investimenti in acquisizioni societarie). Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo al 31 luglio 2024 è pari ad Eu 21,2 milioni (-3,3% Y/Y), dopo oneri