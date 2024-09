TheFork Awards, due ristoranti toscani vincono la prima fase

L'Ortino a Cortona e Caffè Giubbe Rosse a Firenze: questi sono i 2 ristoranti toscani che hanno vinto la prima fase dei TheFork Awards, premio annuale assegnato da TheFork e Identità Golose alle migliori nuove aperture e gestioni dell'anno.

In totale sono 60 i ristoranti nominati dai più grandi chef italiani che concorrono adesso per il People Choice Award, riconoscimento ulteriore che viene assegnato al locale che ottiene più voti online. Infatti, tocca proprio agli utenti di TheFork scoprire e votare il proprio ristorante preferito sul sito dei TheFork Awards, aggiudicandosi così anche la possibilità di vincere a estrazione la partecipazione all’evento finale condotto da Gerry Scotti, che si terrà il 29 Ottobre presso La Pelota a Milano.

Questa la descrizione de L'Ortino: "È già un’istituzione ad Arezzo grazie al dehors tra gli alberi (il famoso ortino trecentesco) e alla cucina di Matteo Tiezzi. I piatti che denotano ricerca e tecnica danno spazio anche a proposte vegetariane di grande valore. Molto apprezzata dalla clientela la cura nel servizio e la possibilità di cenare con vista sullo chef all’opera".

Questa invece quella di Caffè Giubbe Rosse: "Ha riaperto i battenti a Giugno, dopo anni di chiusura questa istituzione fiorentina la cui storia è parte integrante della città. Situato a piazza della Repubblica, ha avviato la sua attività nel 1897 con il nome di “birreria Reininghaus“, quando la piazza era un punto di ritrovo di artisti e letterati. L’attuale nome deriva dall’abbigliamento che allora era richiesto ai camerieri: giacche rosse, all’uso viennese. In quel periodo era molto frequentato sia dalla comunità tedesca sia dai futuristi fiorentini, tra i quali Giovanni Papini, Ardengo Soffici e Aldo Palazzeschi. Il restauro ha riportato alla luce l’antico splendore del Caffè attraverso diversi interventi, uno per tutti il recupero degli affreschi. Se l’atmosfera ci riporta ai fasti del passato, la cucina curata da Giuseppe Lo Presti ci proietta nella contemporaneità, ma con un’eco della tradizione del locale e della terra che lo ospita. Il caffè accoglie clienti dalla colazione ai cocktail, servendo per i pasti principali menù con proposte sia di terra che di mare, grandi classici della tradizione toscana e suggestioni futuriste".