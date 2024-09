Toscani nel mondo, Giani: “Evitare la dispersione dell’associazionismo all’estero”

“Dobbiamo contrastare ed evitare la dispersione dell’associazionismo dei toscani all’estero”. È l’impegno prioritario che il presidente Giani indica riguardo alle politiche della Regione in questo ambito aprendo i lavori della Giornata annuale dei toscani nel mondo che si svolge questa mattina nel complesso San Micheletto di Lucca, storica “capitale” dell’emigrazione di un tempo.

“La dispersione è il pericolo maggiore”, argomenta Giani, perché mette a rischio “una risorsa fondamentale per l’identità e la valorizzazione della Toscana e dei suoi legami straordinari”, che ancora oggi “sono presenti in tutti e i continenti del mondo”. “I toscani nel mondo – aggiunge - , si ritrovano in molte realtà protagonisti di una storia che deve essere conosciuta, studiata e valorizzata e su questo la Regione Toscana promette impegno”.

“In questo periodo abbiamo cercato di creare le condizioni per poter sviluppare una attività più intensa dei toscani nel mondo”, ricorda il presidente, che annuncia risorse con le prossime variazioni di bilancio per sviluppare iniziative”.

Giani, nel suo intervento, si sofferma sulla rilevanza attuale del ruolo della presenza italiana all’estero riguardo alla “promozione turistica e allo sviluppo economico attraverso attrazione investimenti e cooperazione” e accoglie la proposta di Ilaria del Bianco, presidente dell’associazione dei Lucchesi nel mondo, la più importante associazione di toscani all’estero, di rendere più frequenti le occasioni di incontri in presenza tra i coordinatori delle associazioni.

Quello di oggi a Lucca è l’incontro principale per far il punto dell’emigrazione della Toscana “vecchia” e “nuova”. Un momento molto partecipato in cui sono presenti numerosi rappresentanti e studiosi dei fenomeni di migrazione. Il sindaco Mario Pardini ha portato i saluti della città e nel pubblico siedevano l’assesosre regionale Stefano Baccelli, i consiglieri regionali Riccardo Baldini e Mario Puppa, quest’ultimo membro del consiglio dei Toscani nel mondo e a cui sono state affidate le conclusioni della prima parte dei lavori.

Nel corso della mattinata, che presenta un focus su studi e prospettive della nuova mobilità verso l’estero, il dirigente Filippo Giabbani ha ricordato l’impegno della Toscana in questo ambito. Dal rinnovamento della governance con la costituzione nel 2022 del nuovo consiglio dei Toscani nel mondo e la ri-costituzione dei coordinamenti delle associazioni nei vari continenti, alla storica attività con le Borse Mario Olla, fino ai nuovi corsi di lingua italiana e allo studio affidato al Pin di Prato sulle opportunità della presenza di toscani in altri Paesi riguardo a turismo e attività economiche.

I Toscani nel mondo oggi - Secondo quanto riportato dal Rapporto Migrantes del 2023 sugli italiani nel mondo, gli iscritti toscani all’ AIRE sono attualmente 214.121, ovvero il 5,9% della popolazione della nostra Regione. I paesi con il numero più alto di nostri corregionali all’ estero sono il Brasile con 28.377 presenze e l’Argentina con 25.190 iscritti, mentre negli Stati Uniti si registrano 14.416 presenze di nostri corregionali. Nei paesi europei: il Regno Unito è il primo della classifica con 22.710 presenze, seguito dalla Svizzera con 16.414 presenze, dalla Francia con 16.346 presenze e dalla Germania con 14.903 presenze. Tra i paesi della nuova emigrazione si segnala la Spagna con 10.628 presenze.

Il capoluogo di provincia con il più alto numero di cittadini all’estero risulta essere Firenze con 40.539 presenze, con una incidenza tuttavia in linea con la media regionale del 6,2 %, mentre il capoluogo con una incidenza percentuale superiore risulta essere Lucca, con 12.610 presenze ed una incidenza del 14,2% della sua popolazione. Tra Firenze e Lucca si colloca Livorno con 16.399 presenze ed una incidenza del 10.07 % della sua popolazione, seconda sia in termini assoluti che percentuali.

Tra i Comuni non capoluoghi di provincia che presentano percentuali più alte di corregionali all’ estero spiccano in particolare Bagni di Lucca con il 53,6% Pontremoli 43,4% Castelnuovo di Garfagnana 25,7%, Fivizzano 24,0%, Barga 18,6%, Capannori 16%.

Riguardo all’associazionismo, dopo l’ultimo censimento regionale realizzato nel 2021, sono attive nei cinque continenti 44 associazioni di adulti e 9 associazioni di carattere giovanile.

Fonte: Toscana Notizie