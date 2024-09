Analisi del sangue: anche a Firenze la nuova gestione dei referti. Consultazione anche su app

Da lunedì 16 settembre anche in area fiorentina sarà attivato il nuovo Software (LIS) nei laboratori dei presidi ospedalieri Santa Maria Nuova, ospedale del Mugello, Serristori, Santa Maria Annunziata e San Giovanni di Dio (laboratorio HUB area fiorentina). Il referto potrà essere visualizzato in tempo reale anche scaricando gratuitamente sullo smartphone e tablet la APP Toscana Salute.

Il laboratorio di analisi è l’elemento chiave per l’erogazione delle prestazioni richieste dai medici di famiglia, dagli ambulatori, dai reparti ospedalieri e dai Pronto Soccorso. La diffusione del nuovo sistema di gestione del laboratorio su tutto il territorio aziendale rappresenta un elemento strategico anche per la piena integrazione tra i servizi ospedalieri e territoriali.

Il primo laboratorio di presidio ospedaliero nella Asl Toscana centro a essere interessato dall’attivazione era stato nel febbraio scorso il laboratorio analisi del San Giuseppe di Empoli. A seguire il nuovo sistema è stato poi introdotto anche nei laboratori degli ospedali di Prato e Pistoia.

L'attivazione del nuovo sistema gestionale LIS in Azienda Usl Toscana centro risponde alla realizzazione di un gestionale unico per tutti i Laboratori della Regione Toscana, progetto attivato a partire dalla Toscana Centro, al fine di rendere omogenee a livello regionale le modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni di laboratorio. L’adozione di un unico gestionale regionale consentirà una interoperabilità fra i vari laboratori analisi che permetterà ai cittadini di effettuare anche una più ampia tipologia di esami recandosi nell’abituale punto prelievi.

L’aggiornamento del Software risponde anche all’obiettivo nazionale di integrazione dei fascicoli Sanitari Regionali ovvero il nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0. che darà la possibilità di usufruire, al personale medico dei servizi ospedalieri ed territoriali presenti sul territorio nazionale, delle informazioni contenute nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (vaccinazioni, referti di radiologia, esenzioni).

Il passaggio ha visto impegnate per mesi varie figure professionali coordinate da un Comitato Direttivo specificamente nominato. In questa delicata fase di avvio e messa a regime è stato attivato un presidio costante da parte dei professionisti che in questi mesi hanno lavorato al progetto.

Naturalmente rimangono valide le attuali modalità di disponibilità del referto. E’ possibile richiedere il ritiro on-line attraverso il Fascicolo Sanitario che può essere consultato e stampato accedendo al link diretto della Regione Toscana (https://fascicolosanitario.regione.toscana.it/) con carta sanitaria elettronica attivata o credenziali SPID, il sistema di autenticazione che permette di accedere ai servizi online con un’identità digitale unica che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online da computer, tablet e smartphone. Le credenziali SPID sono rilasciate da uno dei soggetti abilitati denominati Identity Provider. Tutte le informazioni su dove e come chiedere le credenziali SPID sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid).

Si può richiedere, al momento dell’accettazione, l’invio presso il domicilio, nei tempi del servizio postale.

Rimane valido per chi voglia saltare la fila allo sportello amministrativo, anche l’utilizzo del TOTEM PuntoSì con Tessera Sanitaria attiva che permette di stampare il referto in autonomia.

Tutte le indicazioni anche sul sito web della Asl Toscana centro sulla pagina ritiro referti on line da Home/Servizialcittadino/Ritiroreferti.

Allo sportello è comunque possibile richiedere sempre una ristampa del referto.

Si ricorda che la modalità prescelta dovrà essere comunicata al momento dell'accettazione.

