Giancarlo Consoli si insedia ufficialmente come nuovo dirigente della Polizia di Empoli

Ufficialmente insediato al Commissariato di Polizia di Empoli il nuovo dirigente. È il Primo Dirigente della Polizia di Stato Giancarlo Consoli che prende il posto del neo promosso Dirigente Superiore Francesco Zunino.

Il dottor Giancarlo Consoli, catanese d’origine, nel corso della sua carriera nella Polizia di Stato ha ricoperto numerosi incarichi, per lo più come dirigente di Commissariati di pubblica sicurezza in Sicilia. Nel 2019 ha diretto la Divisone Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catanzaro e successivamente il 10° Reparto Mobile di Catania.

Il Questore della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha ricevuto il nuovo dirigente del commissariato empolese al quale ha dato il benvenuto da parte di tutta la Polizia di Stato fiorentina.