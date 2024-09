La Ceramica di Montelupo in trasferta a Faenza e Nove: "Fondamentale andare fuori confine"

Montelupo Fiorentino in trasferta a Faenza in provincia di Ravenna per Argillà e alla Festa della Ceramica di Nove, in provincia di Vicenza, due manifestazioni dedicate alla ceramica promosse in comuni aderenti ad AICC, associazione italiana città della ceramica. Oltre alla delegazione istituzionale, Montelupo è stata rappresentata dai ceramisti, tornianti e dall’Unione Fornaci della Terracotta di Samminiatello.

Argillà è un'importante manifestazione che si tiene a Faenza e vede la partecipazione di ceramisti da tutto il mondo. Quest'anno si è tenuta dal 30 agosto al 1° settembre e, in rappresentanza di Montelupo, era presente, ospite sempre atteso, uno stand delle Unioni delle fornaci della Terracotta di Samminiatello, insieme all'assessora alla cultura Aglaia Viviani per le istituzioni.

Lo stand dell'Unione fornaci della Terracotta riscuote sempre un grande successo di pubblico: i terracottai infatti lavorano dal vivo; la loro maestria è tale che non mancano di attirare l’attenzione di tutti i passanti. Nel giro di qualche minuto producono un oggetto, che poi regalano al pubblico.

“I terracottai rappresentano l'essenza del mio paese - commenta l'assessora alla cultura Aglaia Viviani. - “Vedere passare di mano in mano, di generazione in generazione, qualcosa che appartiene a una tradizione millenaria è sempre un'emozione unica. La ceramica di Montelupo è intrisa dei valori della solidarietà: in un mondo che chiede, chiede, chiede c'è bisogno di più persone come i terracottai, che donano”.

Il gruppo di quest'anno, grazie alla propria coesione e affiatamento, ha vinto nel Mondial Tornianti il “premio speciale alla squadra più numerosa proveniente da una città di antica tradizione ceramica”. Gli artigiani che hanno partecipato nella squadra "samminiatellina" sono: Roberto Guerri, Giovanni Fiaschi, Cristian Angeli, Marco Tombelli, Stefano Gheri, Alessandro Rosselli, Luca Gianneschi, Enrico Carli, Paolo "Cucco" Scardigli, Nicolò Morales.

Nei giorni di Argillà la ceramica di Montelupo è stata protagonista a Faenza anche con "Immersioni": la suggestiva mostra personale di Patrizio Bartoloni, presso il prestigioso Museo Zauli.

Dal 6 all’8 settembre è stata invece la volta della Festa della Ceramica di Nove, cittadina gemellata con Montelupo. Anche in questo caso è stata organizzata una trasferta dei “terracottai di Samminiatello”, rappresentati da Marco Lotti, Paolo Scardigli, Raffaele Logrippo, Alviero Frangioni, Roberto Guerri e Silvano Latini.

Assieme a loro hanno presenziato il sindaco Simone Londi e Paolo Masetti, vicepresidente di AICC.

“Uno degli obiettivi che mi sono dato per i prossimi anni assieme alla giunta è quello di valorizzare il Made in Montelupo. La nostra tradizione, la nostra maestria, ma soprattutto la nostra identità. Credo che non potremmo avere ambasciatori migliori dei nostri ceramisti e terracottai.

La loro bravura e la loro tempra sono un ottimo biglietto da visita, per questa ragione ritengo fondamentali occasioni che ci permettono di andare oltre i nostri confini. Sono anche momenti preziosi di incontro e confronto con altre realtà e per intessere relazioni per progetti futuri.

Tanto che a Nove era presente anche la direttrice della Fondazione Museo Montelupo, Benedetta Falteri invitata nella giuria del premio del loro concorso ceramico” afferma il sindaco Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino