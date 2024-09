Palazzo Leggenda, gli appuntamenti e gli orari autunnali

Ritorna anche il calendario di eventi all'interno di Palazzo Leggenda, dopo la felice parentesi estiva al Parco di Serravalle: appuntamenti per tutti i gusti dal 18 al 30 settembre per ragazze, ragazzi, bambini e bambine

La Torre di Palazzo Leggenda torna protagonista assoluta dell’appuntamento settimanale con le letture. Qui, i bambini diventano eroi, e le storie si intrecciano con i loro sogni. Venite a far parte di questa avventura: potrete esplorare libri magici e incontrare personaggi fantastici che vi faranno compagnia per tutta la settimana!Letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni di età

Giovedì 19 Settembre ore 17

Foresta Fumetto!

Le pagine di un fumetto devono per forza essere di carta? E le vignette devono assolutamente essere dei rettangoli precisi, ben ordinati e in successione cronologica? Un incontro per immaginare la pagina di un fumetto a forma di foglia e per disegnare le scene della nostra storia tra le sue nervature per dar vita a piccoli alberi dalle chiome a fumetti!

Laboratorio di fumetto per ragazze e ragazzi dagli 8 agli 11 anni di età.

E’ consigliata la prenotazione.

Venerdì 20 Settembre ore 17

Giocare con l’arte

Pittori di tutti i secoli amavano abbellire i loro quadri con volatili di ogni genere perché ammirati dai colori brillanti o per suscitare paura oppure per rappresentare il loro animale da compagnia.

Oggi i piccoli artisti di Palazzo Leggenda si cimenteranno nella creazione del loro animaletto alato che, con un guizzo di fantasia, potrà volare e ritornare al polso del suo piccolo proprietario.

Attività per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni di età.

E’ consigliata la prenotazione.

Sabato 21 Settembre ore 10.30

Baby m-assaggi

Emergenza, emergenza! Agli animali scappa la cacca! Riusciranno a trovare il posticino giusto? Tante letture in compagnia nella stanza morbida di Palazzo Leggenda per stimolare la curiosità dei piccoli lettori.

Letture e attività per bambini dai 18 ai 36 mesi di età.

È consigliata la prenotazione.

Sabato 21 Settembre ore 16.30

Pinocchio si torna a scuola!

A settembre si torna a scuola e quest'anno… Pinocchio verrà con noi! Vieni a Palazzo Leggenda per realizzare delle marionette di cartone ispirate ai personaggi della favola del burattino più famoso del mondo in un incontro che mescola creatività e divertimento!

Attività per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni di età.

È richiesta la prenotazione.

Mercoledì 25 Settembre ore 17

Una torre di storie

Letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni di età

Giovedì 26 Settembre ore 17

Ciak, si monta!

Siete pronti per visionare e scegliere tutti i clip filmati durante Estate a Palazzo e imparare nuove tecniche di montaggio? Questa è l’occasione giusta! E inizieremo a dare vita ad un video-animato fatto di storie, di disegni e…tanta fantasia, manipolando il tempo e lo spazio delle nostre riprese!

Attività per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni di età.

È consigliata la prenotazione.

Venerdì 27 Settembre ore 17

Storie al calar del sole

Cari piccoli sognatori, anche questo mese, quando il sole sta per salutarci, vi aspettiamo per storie calme e rilassanti. Sedetevi accanto a noi, sul suggestivo terrazzo del terzo piano, e lasciatevi trasportare dalle parole e dalle immagini! Vi aspettiamo tra le pagine e i riflessi dorati del tramonto per dare il benvenuto alla nuova stagione!

Letture per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni di età

Sabato 28 Settembre ore 10,30

Illustratori d’autunno con adesivi - Laboratorio con l'illustratrice Celina Elmi

Racconti, leggende e disegni sulla nuova stagione appena iniziata!

Come cambia la natura in autunno?

Conosceremo tanti tipi di piante, foglie e frutti autunnali e creeremo un piccolo libro con adesivi sul tema.

Attività per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni di età.