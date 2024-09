Spinelli sull'ipotesi che Pisa esca dalla Sds: una scelta "decisamente avventata"

Una scelta "decisamente avventata" quella annunciata dal sindaco di Pisa, Michele Conti, che paventa l'uscita dalla Società della Salute. A dirlo è Serena Spinelli, assessore regionale al sociale, che interviene in una nota, per criticare la decisione che in occasione dell'assemblea dei soci della Sds pisana è stata annuciata dal primo cittadino.

Spinelli ricorda come siano in corso investimenti Pnrr, con il Fondo Sociale Europeo, elementi che, così come le linee di indirizzo ministeriali, vanno verso il rafforzamento e l'integrazione a livello territoriale dei servizi sociosanitari. La nostra regione, ricorda l'assessora, ha un modello gestionale integrato all'avanguardia, che oggi deve fare i conti con forti tagli imposti dal governo nazionale su sanità e sociale, ed è stata fra le prima a costituire le società della salute circa 20 anni fa e che oggi si deve cogliere l'occasione per rafforzare il modello.

L'assessore convocherà in Regione i sindaci della conferenza zonale pisana al fine di approfondire la situazione attuale della Sds e valutare cosa come si rifletterebbe su di essa la scelta di uscire annunciata dal Comune di Pisa.