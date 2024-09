Borgo San Lorenzo: anche Giani per festeggiare gli 80 anni dalla Liberazione

Il presidente della Toscana Eugenio Giani è stato a Borgo San Lorenzo (Firenze) per celebrare l'80esimo anniversario della Liberazione per "un momento di riflessione e memoria collettiva - ha detto - al quale ho partecipato con grande emozione".

"Dalla commemorazione davanti al municipio fino alla deposizione delle corone - ha proseguito Giani - questa giornata a Borgo ha voluto ricordare ancora una volta l'alto tributo di sangue innocente versato dalla nostra regione per la libertà. Una libertà conquistata a un prezzo altissimo anche a Borgo San Lorenzo che subì bombardamenti, la furia dell'occupante nazifascista, centinaia di rastrellamenti, eccidi e vittime civili".

"La Resistenza a Borgo ha avuto radici antifasciste formidabili e quando arrivarono gli Alleati, il 15 settembre del 1944 i borghigiani erano già liberi e la giunta comunale già insediata col sindaco partigiano Giuseppe Maggi - afferma Giani - i patrioti della Resistenza fecero uso delle armi perché un giorno queste tacessero e il mondo fosse finalmente contrassegnato dalla pace, dalla libertà, dalla giustizia. Oggi, in un tempo di grande preoccupazione, segnato, in Europa e ai suoi confini, da aggressioni, guerre e violenze, confidiamo in quella speranza. Per questo diciamo viva la Liberazione e viva la libertà".