Inizio anno scolastico: le parole della sindaca di Siena

“A tutte le bambine e a tutti i bambini, alle ragazze e ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, auguro un nuovo anno scolastico fatto di impegno, ma anche di serenità e grandi soddisfazioni. Rivolgo il medesimo augurio alle famiglie e ai docenti, ai dirigenti e a tutto il personale scolastico, oltre che agli uffici comunali preposti, la cui attività non si è mai fermata neanche durante l’estate, con un ringraziamento particolare per il lavoro portato avanti quotidianamente con professionalità e dedizione”. Così il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio saluta l’ingresso nel nuovo anno scolastico, che anche a Siena partirà domani, lunedì 16 settembre.

“L'avvio di ogni anno scolastico è l'inizio di un'avventura, di un'esperienza entusiasmante – aggiunge il Sindaco – per gli alunni che oggi hanno negli occhi emozione e curiosità. L’auspicio è che sia un anno di gioia, di impegno nello studio e di crescita nelle relazioni. La scuola non è tanto un luogo dove si misurano risultati e prestazioni, ma un ambiente dove si costruiscono conoscenze, competenze e rapporti umani da coltivare; dove si colgono successi che non devono essere considerati punti arrivo, piuttosto prospettive di nuovi traguardi, dove si possono incontrare difficoltà e delusioni che non devono essere motivo di ansia e frustrazione, piuttosto stimoli verso nuove aspettative. A scuola si entra bambini e si esce cittadini, grazie al lavoro di tante persone, che svolgono una professione ma anche una missione, per la crescita dal punto di vista umano, culturale e professionale dei membri futuri della società civile. Come amministratori abbiamo il dovere e la volontà di rimanere a stretto contatto con il mondo scolastico, per offrire tutto il sostegno possibile e rappresentare un canale di raccordo sia tra i diversi istituti sia verso il mondo esterno”.

“Mi associo gli auguri del Sindaco Nicoletta Fabio, rivolgendomi - dichiara l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Lorenzo Loré – ad alunni, famiglie e personale delle scuole di ogni ordine e grado che domani inizieranno una nuova avventura, nella speranza che sia positiva in tutti gli aspetti. In questi anni l’amministrazione ha posto al centro dei propri interventi le strutture scolastiche, con numerosi investimenti sulla riqualificazione degli edifici di proprietà comunale. Cantieri in alcuni casi anche molto impattanti, ma che disegnano un futuro solido per tutta la comunità senese. Ringraziamo per questo gli uffici che hanno saputo organizzare la nuova collocazione delle classi e le famiglie che hanno saputo affrontare questi piccoli e grandi disagi. Domani porterò il mio saluto personale in alcune scuole cittadine per augurare al personale e agli alunni un anno scolastico sereno e di crescita”.

