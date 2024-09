Escursione guidata e nuovi sentieri per riscoprire il territorio di Montespertoli

Sabato 21 settembre alle ore 15:00, nell'ambito delle celebrazioni di Montespertoli 250, si terrà un'escursione guidata con Emanuele Parrini e Paolo Gennai lungo il "Percorso della Memoria". L’iniziativa, intitolata “Il Bosco risorsa e abbandono e la sua evoluzione, rifugio per la fauna e l’uomo ", sarà un’occasione per esplorare la storia e l’evoluzione del bosco come rifugio per la fauna e l’uomo, scoprendo come questo ambiente naturale si è trasformato nel tempo. Durante la camminata, i partecipanti avranno la possibilità di riflettere sul ruolo del bosco come risorsa preziosa e allo stesso tempo, di osservare i segni del suo abbandono e della sua rinascita. Un’esperienza immersiva, perfetta per chi desidera avvicinarsi alla natura e conoscere da vicino il territorio di Montespertoli.

L'evento rappresenta anche un’importante occasione per annunciare il completamento dell’installazione della segnaletica sui sentieri del territorio. Da maggio sono disponibili le mappe e la segnaletica dei primi sette sentieri mappati dal CAI – Club Alpino Italiano di Scandicci e dalla Racchetta – sezione Montespertoli. Questi percorsi, che si snodano tra geologia, storia e natura, sono pensati per raccontare Montespertoli in modo nuovo, permettendo a cittadini e visitatori di vivere il territorio in maniera lenta e consapevole.

Quattro pannelli che raccontano la rete sentieristica sono stati installati in Piazza del Popolo, in Via Montelupo, al Parco Urbano e al Centro per la Cultura della Vite e del Vino “I Lecci”. Inoltre, all’inizio di ogni percorso è stata installata la mappa specifica del percorso stesso, con il profilo altimetrico, i siti di interesse e gli alberi monumentali mappati dal Comitato Alberi e Natura.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA PASSEGGIATA GUIDATA