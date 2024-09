Ottobre Rosa, un aperitivo per la prevenzione e la ricerca a Montelupo

Come ogni anno torna OTTOBRE ROSA, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno.

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia: nel 2022 ci sono state circa 55.700 nuovi casi. È grazie ai programmi di screening e alla maggior consapevolezza delle donne che la maggior parte dei tumori maligni mammari può essere individuata in fase iniziale permettendo:

trattamento chirurgico maggiormente conservativi

terapie più efficaci

alta probabilità di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi

I comuni e le associazioni del territorio ogni anno organizzano iniziative finalizzate alla prevenzione e alla diffusione di informazioni su questo argomento.

La scelta del Comune di Montelupo per il 2024 è quella di focalizzare l’attenzione sulla prevenzione primaria, cioè agire sui comportamenti che aiutano a rimuovere le cause che posso contribuire allo sviluppo di un tumore, quella che fa leva sugli stili di vita; alimentazione, sedentaria, fumo e alcol.

Parallelamente si vuole sostenere l’associazione ASTRO, che opera nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, promuovendo iniziative a sostegno del paziente oncologico.

La missione dell’associazione è migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie attraverso un supporto integrato e continuativo.

Per questa ragione il Comune invita i bar e i punti ristoro del territorio ad aderire ad “Aperitivo in rosa”: l’idea è quella per tutto il mese di ottobre di incrementare di 2 euro il normale costo degli aperitivi e di devolvere la cifra raccolta all’associazione.

Il Comune provvederà a realizzare una locandina identificativa da esporre negli esercizi che hanno aderito e a diffondere l’elenco sia attraverso i suoi canali social che sul sito dell’ente.

Gli esercizi interessati devono inviare una mail con la propria adesione entro e non oltre venerdì 27 settembre all’indirizzo segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Oggetto: Adesione “Aperitivo in rosa”

Occorre indicare Nome dell’attività Indirizzo

Eventuali iniziative a corredo

Per maggiori informazioni contattare 0571/917524