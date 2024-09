Servizio Civile Digitale, per candidarsi c’è tempo fino al 26 settembre 2024

Fino alle 14 del 26 settembre 2024 sarà possibile presentare la domanda di partecipazione per la selezione di 21 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Digitale che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 sul territorio dei seguenti Comuni: Santa Croce sull’Arno (ente titolare), Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, San Miniato, Santa Maria a Monte.

Per il Comune di Empoli saranno tre gli aspiranti volontari selezionati di cui due potranno essere impegnati nel settore biblioteca comunale Renato Fucini di via Cavour, con il progetto denominato ‘Cultura e connessioni digitali’, incoraggiare l’apprendimento e l’innovazione digitale a tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali, uno nell’area Ufficio relazioni con il pubblico, ubicato al piano terra del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, nel progetto ‘Promozione dell’eduzione digitale’, un ponte verso i servizi comunali online.

COME PRESENTARE LA DOMANDA - Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

FOCUS - I progetti avranno una durata di dodici mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolato su cinque giorni a settimana. L’operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale un contratto che stabilisce, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile attualmente pari a 507,30 euro. I bandi d Servizio Civile Universale si rivolgono a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti (28 anni e 364 giorni).

INFORMAZIONI - Tutte le informazioni utili e la relativa modulistica per partecipare al bando per il Servizio Civile Universale, che vede coinvolto come detto anche il Comune di Empoli, sono disponibili cliccando sul seguente link https://www.comune.santacroce.pi.it/informazioni/servizio-civile/ . Inoltre è possibile inviare una mail a serviziocivile@comune.santacroce.pi.it o chiamare il numero 0571 389974.

