Ingresso gratis nei beni culturali per chi è disoccupato: passa la mozione Pd in Regione

Estendere a chi è disoccupato l’accesso gratuito al patrimonio nazionale dei beni culturali, ovvero: monumenti, musei, gallerie, siti archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una mozione del Partito democratico per “l’estensione della gratuità del biglietto di ingresso ai luoghi della cultura per tutti coloro che si trovano in condizione di disoccupazione”.

L’atto d’indirizzo, illustrato in Aula dalla prima firmataria Cristina Giachi, presidente della commissione Cultura, è passato con i voti della maggioranza (Pd, Italia viva. Non hanno partecipato al voto i gruppi di opposizione). Impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo, affinché “si possa procedere ad una modifica della normativa vigente”, per “prevedere l’estensione della gratuità del biglietto d’ingresso ai luoghi della cultura anche per tutti coloro che si trovano in condizione di disoccupazione”.

“Ci è sembrato estendere a coloro che momentaneamente si trovano in stato di disoccupazione, quanto questo Consiglio aveva già approvato con un atto d’indirizzo a favore dei giovani”, ha spiegato in Aula la presidente Giachi.

Fonte: Toscana Notizie