Intitolata a Massimiliano Pescini la sala del gruppo Pd in Consiglio regionale

Oggi in Consiglio regionale, organizzata dal gruppo consiliare PD, si è svolta una cerimonia in ricordo di Massimiliano Pescini, il vicecapogruppo recentemente scomparso.

Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Dem, alla presenza dei consiglieri di tutti i gruppi consiliari, del sindaco di San Casciano Val di Pesa, Roberto Ciappi, e della compagna di Pescini, Marina Nesi, ha scoperto una targa che co-intitola la sala Alessia Ballini anche a Massimiliano Pescini. Al tempo stesso, nella stessa sala, è stato collocato un foto-ritratto con il volto sorridente del compianto ex consigliere e sindaco di San Casciano.

«Il ricordo di Massimiliano – ha detto Ceccarelli – continua ad essere presente nelle nostre vite e da oggi lo è anche “visivamente” nel luogo storico delle nostre riunioni di lavoro. Come per Alessia Ballini, in tanti hanno potuto apprezzare le sue qualità, la sua passione, la sua integrità e la capacità di affrontare con garbo, ma anche con competenza e qualità, gli incarichi che ha ricoperto nelle istituzioni e nel partito. Una persona gentile e di profondi valori umani. Massi, come abbiamo scritto sulla foto, sarà sempre con noi».