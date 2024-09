BE e Sinistra Progetto Comune: "Ex Amministratori in società pubbliche, problema di opportunità politica"

"C'è un problema di opportunità politica e un incastro di ruoli difficile da accettare. Già Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni ora svolgerebbe un'attività a tempo determinato per conto di ALIA, società a oggi partecipata con solo soci pubblici". Così in una nota Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune e Leonardo Masi e Sabrina Ciolli di Buongiorno Empoli, SiAmo Empoli.

"È effettivamente ancora dipendente del Comune di Firenze, in aspettativa, come scritto dalla stampa? Quale rapporto contrattuale si configura con la società pubblica? Con quali finalità? E come poter scongiurare che l’incarico sia in qualche modo legato a decisioni prese mentre lo stesso Falorni era Sindaco? Questa dinamica di porte girevoli, tra nomine e incarichi elettivi non va bene. Indebolisce l’autonomia della politica e la capacità di rappresentare in modo netto i bisogni dei cittadini e delle cittadine. Nel frattempo - proseguono da Sinistra Progetto Comune e BE - oggi arriva la notizia che un Consigliere Comunale di Firenze arriva alla presidenza di Toscana Energia, ma nell'articolo si dice che Fabio Giorgetti non vorrebbe neppure rinunciare all'incarico. Nel caso di ALIA è sorprendente che si rifiuti di rispondere alle richieste di accesso agli atti, ma non manchi di dispensare incarichi".

Sentita Alia Multiutility, di seguito riportiamo la risposta:

"Alia Multiutility chiarisce che a partire dal mese di giugno 2024 Alessio Falorni, in aspettativa dal Comune di Firenze, è un dipendente a tempo determinato dell’azienda, all’interno della quale svolge la propria mansione nel settore Customer Care".