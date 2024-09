Open-Arms, flash-mob dei consiglieri regionali Lega in sostegno a Matteo Salvini

A margine dei lavori del Consiglio regionale di ieri pomeriggio, i Consiglieri regionali della Lega, hanno effettuato un flash-mob a sostegno del Segretario Federale Matteo Salvini, a seguito della richiesta di condanna a sei anni nel processo Open Arms. I sei Consiglieri hanno esposto dei cartelli in cui si leggeva la seguente frase: “ Difendere i confini non è reato-Matteo Salvini siamo con te".

"Siamo indignati prima di tutto come cittadini, perché sappiamo quanto il nostro leader si sia battuto per difendere l’Italia e gli italiani - ha affermato la Capogruppo Elena Meini - Saremo sempre al suo fianco ed una nostra delegazione sarà, altresì, presente prossimamente a Palermo durante le prossime udienze dibattimentali-ha proseguito Meini. Crediamo che questo sia un processo esclusivamente politico per colpire direttamente Matteo Salvini"