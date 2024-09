Bagno a Ripoli chiama a raccolta i rapper emergenti

Rapper emergenti a raccolta a Bagno a Ripoli. Sabato 21 settembre dalle 19.00 in poi il giardino “Nano Campeggi” ai Ponti si trasformerà in un palco a disposizione di giovani cantanti rap alle prese con barre e improvvisazioni. L’iniziativa rientra tra i progetti Sampei/LaSvolta, presentati dalla Conferenza educativa di Zona Fiorentina Sud Est e finanziati dal Bando pubblico LINK- Connettiamo i giovani al futuro per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani Neet, promosso da Anci nazionale e dal Dipartimento Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Potranno esibirsi artisti in erba dell’area fiorentina con più sessioni di open mic presentate da Hola per dare la possibilità a tutti e a tutte di esprimersi. Saranno presenti i rapper Spencer, Bombo, Brando e Litium Cross. Gli operatori di strada della cooperativa sociale Coop.21 con una postazione informativa accoglieranno e riceveranno adesioni ai progetti Sampei/LaSvolta che prevedono la possibilità, per i giovani che si trovano in una fase di stallo o di disorientamento rispetto al loro futuro, di essere sostenuti per individuare e finanziare le azioni utili per il loro percorso di crescita formativo e professionale. Accanto ai live con musica rap, trap e hip hop, spazio anche ai graffiti con il live painting insieme a Kiled. E poi, apericena offerto dal chiosco “I’Barroccio”. Ingresso libero.

“Tra i Paesi europei, l’Italia vanta un primato preoccupante. La presenza dei Neet, i giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano o non lavorano, è del 23% contro la media europea del 13%. Parliamo di 3 milioni di ragazze e ragazze, che devono ancora disegnare il loro futuro. Con progetti come Sampei e La Svolta li aiutiamo a farlo, aprendo loro la strada a una serie di attività che possono andare incontro ai loro interessi e che potrebbero diventare per loro occasioni formative e lavorative”, commenta il sindaco Francesco Pignotti.

“Stavolta – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Corso Petruzzi - si fa ricorso alla musica e al rap in particolare. Ma in linea generale si tratta sempre di iniziative che mettono insieme istituzioni e associazioni, mondo della scuola, terzo settore e mestieri. La risposta a questo fenomeno può essere solo corale. E può passare solo da soluzioni tagliate sulle capacità, le passioni e le attitudini del singolo ragazzo o ragazza: compito primario della politica creare le occasioni per valorizzare il potenziale delle giovani generazioni”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa