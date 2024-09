Nuovi orari per il centro di raccolta a San Miniato Basso

Il Comune di San Miniato informa tutti i cittadini che, a partire dal 30 settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024, sarà in vigore un nuovo orario di apertura per il Centro di Raccolta (CDR) situato in via Guerrazzi.

Il nuovo orario sarà il seguente:

Lunedì: 13:00 - 19:00

Martedì: 13:00 - 19:00

Mercoledì: 07:00 - 13:30 | 15:00 - 19:00

Giovedì: 07:00 - 13:00

Venerdì: 07:00 - 13:00

Sabato: 07:00 - 13:30 | 15:00 - 19:00

Domenica: Chiuso

L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con Geofor, l'azienda incaricata della gestione del CDR, per rispondere alle esigenze della cittadinanza.

"Questo aggiornamento degli orari del Centro di Raccolta nasce in seguito ad alcune criticità che i cittadini e le cittadine ci avevano fatto presente, relative allo svuotamento dei container di stoccaggio dei materiali, operazione necessaria per il funzionamento del Centro, ma che, per essere svolta, richiede la momentanea chiusura dell'impianto – spiega il Sindaco Simone Giglioli -. Grazie al nuovo orario, le operazioni di svuotamento si svolgeranno soltanto quando il Centro è chiuso, evitando così di creare disagi al conferimento. Insieme a Geofor abbiamo trovato questa soluzione, un passo significativo per venire incontro alle necessità dei nostri cittadini e delle nostre cittadine. Riteniamo che questo rappresenti anche un segno di attenzione concreta verso l'ambiente e verso un servizio pubblico efficiente e accessibile a tutti."

L’Amministratore Delegato Paolo Vannozzi aggiunge: "Siamo lieti di collaborare con il Comune di San Miniato per ottimizzare il servizio del CDR. Il nostro obiettivo è migliorare continuamente il servizio, garantendo un'operatività sostenibile e rispettosa delle normative ambientali. Il CDR rappresenta una risorsa fondamentale per il corretto smaltimento dei rifiuti."

Si ricorda alla cittadinanza che l’accesso al CDR è gratuito e che è obbligatorio rispettare le norme di conferimento dei rifiuti, al fine di garantire il corretto funzionamento del servizio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.geofor.it

Fonte: Ufficio stampa