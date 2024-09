Viola il divieto di avvicinamento e si presenta a scuola a prendere il figlio: arrestato

I carabinieri di Livorno hanno arrestato in flagrante un uomo di 40 anni per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie e ai figli, e l'allontanamento dalla casa familiare. L'uomo si era presentato presso una scuola per prendere il figlio, contravvenendo all'ordine di mantenere una distanza minima di 500 metri. Intervenuti i militari, è stato trovato vicino all'ex moglie. Dopo l'arresto, è stato portato al carcere di Livorno. Il GIP ha convalidato l'arresto, aggravando la misura con gli arresti domiciliari e braccialetto elettronico. L'uomo è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.