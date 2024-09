Bright Night 2024: Siena celebra la ricerca e l'arte con la performance di Lotta

La notte del 27 settembre, la città di Siena si trasforma in un polo di cultura, scienza e impegno civile per celebrare la Bright Night 2024, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.

Il viaggio, tema centrale della manifestazione, viene declinato in un ricco programma di eventi che ne indagano le diverse dimensioni, dalla ricerca scientifica all'esperienza vissuta.

Tra le numerose iniziative in programma organizzate dall’Università di Siena, spicca la collaborazione con l’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality: Siena e l’artista climatica Lotta, che porterà alla Bright Night 2024 la sua perfomance Detonazione. La performance avrà luogo il 27 settembre alle ore 18:30, in Piazza Duomo. L’artista condurrà gli spettatori verso una riflessione sull’impatto dell’azione umana sul pianeta, ma soprattutto sull’urgenza di un cambio di passo non più rimandabile, perché l’uomo torni a percepirsi parte dell’ambiente conducendo uno stile di vita sostenibile.

Convinta che la nostra voce sia l’arma più potente contro l’indifferenza, Lotta canta, suona e scrive perché sente che grazie a queste forme creative si possa creare un ponte tra messaggio e individuo. La sua musica vuole generare una “reazione” che possa trasformarsi in un’onda d’urto che catturi gli occhi di chi guarda altrove, le parole e le note sono i suoi mattoncini per costruire un mondo da poter chiamare Casa.

Nei quarantacinque minuti della performance Detonazione, da lei scritto e interpretato, racconta tra musica e parole il percorso che l'ha portata a essere un'artista climatica, la sua intima detonazione, riflette sul dramma della fast fashion e sulle conseguenze della crisi climatica, accompagnando il pubblico nel mondo in cui vorrebbe vivere, fatto di sostenibilità e amore per la Natura.

“Quando non c’è spazio per la soggettività, come di fronte a una catastrofe imminente, nel bel mezzo di una crisi mondiale, la scienza è lo strumento più efficace che abbiamo per difenderci, per prevenire e tutelarci. Purtroppo ci accorgiamo ogni giorno che la scienza viene ignorata, nonostante la sua autorevolezza, nonostante la ferma e unanime convinzione con cui ci mette in guardia.” Commenta Lotta. “Credo sia qui che cominci il compito della divulgazione, dell’attivismo, dell’arte: anche di fronte a dati oggettivi, siamo e restiamo delle persone, con le nostre convinzioni, con la nostra fatica ad accettare il cambiamento, con le nostre emozioni, variabili in noi stesse e noi stessi, varie tanto quanto sono varie le unicità che compongono il nostro pianeta (oggi otto miliardi di persone). Proprio su questa varietà devono intervenire gli spiriti artistici, perché a partire dall’emozione può essere scossa la coscienza più ostile, può essere aperta la porta della razionalità.”

La Bright Night, oltre ad essere un’occasione per incontrare i ricercatori e le ricercatrici dell’Università di Siena, rappresenta un’opportunità per ribadire i risultati raggiunti dalla Provincia di Siena nel campo della sostenibilità ambientale. La Provincia è infatti territorio Carbon Neutral dal 2011. L’Alleanza Territoriale Carbon Neutraility: Siena invita tutti, grandi e piccoli, a partecipare a questo evento di livello europeo, dedicato alla scoperta e alla condivisione della ricerca.

Per maggiori informazioni e per il programma completo: https://bright-night.it/

Fonte: Alleanza Territoriale Carbon Neutrality: Siena