Vacanze d’autunno in Val Gardena, un territorio da sogno

L’Alto Adige è famoso per la bellezza delle sue valli che ogni anno, in tutte le stagioni, attirano un numero altissimo di turisti che scelgono questo territorio per soggiorni più o meno lunghi o rilassanti week-end. Una di queste valli, una delle più note anche a livello internazionale, è la Val Gardena (Grödnertal in tedesco), circondata da imponenti vette dolomitiche (le cosiddette Dolomiti di Gardena).

La Val Gardena è una meta turistica ambitissima che ogni anno, nella stagione estiva e in quella invernale, registra sempre il “tutto esaurito”.

Ma se l’estate e l’inverno, per ragioni diverse, sono le stagioni più gettonate, l’autunno è un periodo ideale per godersi appieno il territorio gardenese: clima mite e piacevolissimo, ancora tante ore di luce, colori stupendi, aria tersa e frizzante, minore affollamento.

Val Gardena: dove soggiornare?

Per la vostra vacanza autunnale possiamo consigliarvi questo magnifico a hotel a Santa Cristina in Val Gardena, una delle principali località della valle, insieme a Ortisei e Selva di Val Gardena.

La struttura in questione è il Dosses Hotel, un 4 stelle superior gestito dalla famiglia Turini. Le camere dell’hotel sono ampie e luminose, arredate in stile classico, ma con il necessario tocco di modernità. I servizi per gli ospiti sono di altissimo livello: piscina panoramica esterna riscaldata a 30 °C in estate e a 30 °C in inverno, sauna finlandese, biosauna alpina, bagno turco, fontana di ghiaccio, idromassaggio e maxi shower in grotta.

A pagamento si possono richiedere massaggi e trattamenti wellness. L’offerta enogastronomica, di altissima qualità, mixa sapientemente la cucina altoatesina con quella mediterranea.

Autunno in Val Gardena: relax per corpo e mente

Come accennato, l’autunno è un periodo speciale perché i colori della natura sono ancora più belli del solito: tra settembre e novembre, infatti, il verde dei boschi cambia progressivamente virando sul giallo, sul rosso e sull’arancione; è il periodo del cosiddetto foliage, un fenomeno che molti ricercano durante le vacanze autunnali.

I panorami sono ancora più belli perché rare sono le giornate di foschia e l’azzurro del cielo è particolarmente intenso.

In attesa della stagione sciistica, sono ancora possibili tutte le attività che caratterizzano il periodo estivo: escursioni, ciclismo, mountain bike, golf, equitazione, parapendio, arrampicate, passeggiate nella natura con le soste nei masi. A quest’ultimo proposito si ricorda che dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Cristina Valgardena, per esempio, parte il facile, ma bellissimo “Percorso dei masi tradizionali” che vi darà anche la possibilità di ammirare stupendi panorami.

Le gite nelle località vicine

Dal momento che il vostro hotel si trova a Santa Cristina Valgardena, diamo ovviamente per scontata la visita alla vicinissima Ortisei, la località più famosa della valle; dista soltanto 5 km ed è raggiungibile in auto nel giro di 10 minuti. Ancora più vicina è Selva di Val Gardena, altra deliziosa località, distante poco più di 3 km.

Altre gite che potete mettere in ponte sono quelle a Castelrotto, Siusi allo Sciliar, Chiusa, Bressanone, Vipiteno e al mitico Passo Sella, il valico alpino dolomitico posto tra il Gruppo del Sassolungo e il Gruppo del Sella. Sono tutte destinazioni raggiungibili al massimo nel giro di 40 minuti.