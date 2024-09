Alluvione Bolgheri, il Consorzio: "Danni alle vigne in una zona circoscritta"

A seguito delle inondazioni di una parte dei vigneti di Bolgheri nella serata del 23 settembre, a parlare è la presidente del Consorzio per la tutela dei vini Bolgheri Doc e Bolgheri Sassicaia Doc Albiera Antinori: "Durante la serata del 23 settembre, su una parte della zona della Bolgheri Doc, dalla Fossa di Bolgheri verso Castagneto Carducci, si è verificata una bomba d'acqua con circa 200 mm di pioggia in due ore. L'acqua già nelle prime ore del mattino era defluita senza causare danni permanenti, tranne che in una zona piuttosto circoscritta, dove purtroppo la forza dell'acqua ha avuto un impatto sulle vigne. Al momento sono in corso verifiche della situazione, che tuttavia non sembra aver lasciato danni significativi, salvo purtroppo nel caso di alcuni produttori"

"La vendemmia e oramai nella sua fase finale - aggiunge in una nota -, e attendiamo nei prossimi giorni, in cui è previsto bel tempo, per completare la raccolta delle ultime uve. Desideriamo esprimere vicinanza ai produttori che hanno avuto danni alle vigne e un sentito ringraziamento alla Protezione civile e alle autorità locali per il tempestivo intervento e per il supporto fondamentale nella gestione dell'emergenza. Le immagini circolate sui social media facevano temere il peggio, ma grazie al loro intervento la situazione e rientrata sotto controllo".